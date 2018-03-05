　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

李克强：严禁“洋垃圾”入境 全面划定生态保护红线

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 17:11

推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3％，重点地区细颗粒物（PM2．5）浓度继续下降。

十三届全国人大一次会议5日上午9时在人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强关于政府工作的报告，审查国务院关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查国务院关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告，听取全国人大常委会关于宪法修正案草案的说明。

以下为直播实录：

李克强：推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫氮氧化物排放量要下降3％，重点地区细颗粒物（PM2．5）浓度继续下降。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。开展柴油货车超标排放专项治理。深入推进水、土壤污染防治，今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2％。实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度，完善收费政策。严禁“洋垃圾”入境。加强生态系统保护和修复，全面划定生态保护红线，完成造林1亿亩以上，耕地轮作休耕试点面积增加到3000万亩，扩大湿地保护和恢复范围，深化国家公园体制改革试点。严控填海造地。严格环境执法。我们要携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210359-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:氮氧化物二氧化硫蓝天保卫战

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

魅蓝蹭红海行动热度，为E3大卖居然要搞架飞机

科技传媒网每日精选阅读

你不知道的事：96%的专业医护人员使用3D打印

根据SME发布的最新一份报告显示，目前已有96%的专业医护人员开始使用3D打印，该技术被用来打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。到2025年，3D打印医疗设备市

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS