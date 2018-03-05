ofo终于拿到救命钱：通过抵押单车获取阿里17.7亿元借款
3月5日消息，深陷资金链断裂疑云的ofo终于等来了最新一轮融资。最新工商信息显示，ofo创始人戴威通过动产抵押的方式，先后两次以共享单车资产为质押物，获取阿里共计17.7亿元借款。
工商信息显示，ofo两笔动产质押的交易主体均为“上海奥佛合盛网络科技有限公司”，该公司法人代表为戴威，唯一股东为“OFO(HK)Limited”。
第一笔质押发生在2018年2月5日，将北京、深圳、上海、广州等地共计4447472辆自行车作为资产抵押给了上海云鑫创业投资有限公司，获得5亿元融资。上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁金服关联公司，法人为井贤栋。
第二笔质押发生在2018年2月12日，质押给了浙江天猫技术有限公司，质押物为共享单车，获得12.66亿元。
据AI财经社消息，关于阿里投资ofo，因股东滴滴一直拒绝签字，该事一直处于搁浅状态，阿里只能通过贷款方式驰援。
不过，滴滴发言人否认了这一说法，该发言人表示：“滴滴和阿里巴巴是伙伴关系，一起投资ofo。”她强调，滴滴从未在ofo融资方面使过否决权。
去年底，ofo、摩拜相继被曝资金链紧张，挪用用户押金救急。今年1月12日，腾讯科技消息称，从本周开始，ofo公司账户上的可用资金仅剩下不到6亿人民币，若按照ofo每月4-5亿元的人员工资和运维等支出、以及持续流出的押金计算，ofo手上的现金仅能支撑一个月。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210360-1.html
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