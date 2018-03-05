　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

ofo终于拿到救命钱：通过抵押单车获取阿里17.7亿元借款

点评

科技传媒网 TechWeb 2018-03-05 19:00

ofo终于拿到救命钱：通过抵押单车获取阿里17.7亿元借款

　　3月5日消息，深陷资金链断裂疑云的ofo终于等来了最新一轮融资。最新工商信息显示，ofo创始人戴威通过动产抵押的方式，先后两次以共享单车资产为质押物，获取阿里共计17.7亿元借款。

　　工商信息显示，ofo两笔动产质押的交易主体均为“上海奥佛合盛网络科技有限公司”，该公司法人代表为戴威，唯一股东为“OFO(HK)Limited”。

　　第一笔质押发生在2018年2月5日，将北京、深圳、上海、广州等地共计4447472辆自行车作为资产抵押给了上海云鑫创业投资有限公司，获得5亿元融资。上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁金服关联公司，法人为井贤栋。

　　第二笔质押发生在2018年2月12日，质押给了浙江天猫技术有限公司，质押物为共享单车，获得12.66亿元。

　　据AI财经社消息，关于阿里投资ofo，因股东滴滴一直拒绝签字，该事一直处于搁浅状态，阿里只能通过贷款方式驰援。

　　不过，滴滴发言人否认了这一说法，该发言人表示：“滴滴和阿里巴巴是伙伴关系，一起投资ofo。”她强调，滴滴从未在ofo融资方面使过否决权。

　　去年底，ofo、摩拜相继被曝资金链紧张，挪用用户押金救急。今年1月12日，腾讯科技消息称，从本周开始，ofo公司账户上的可用资金仅剩下不到6亿人民币，若按照ofo每月4-5亿元的人员工资和运维等支出、以及持续流出的押金计算，ofo手上的现金仅能支撑一个月。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210360-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:阿里救命钱单车

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

科技传媒网每日精选阅读

两会快讯：大数据和人工智能驱动物流全面升级

随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS