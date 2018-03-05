流量近1.4T的全新DDoS攻击 杀伤力堪比山洪爆发

近日，一场流量规模史无前例的DDoS攻击爆发，如山洪决堤般迅速击溃全球多个云服务器，让众人对其杀伤力胆寒不已。360信息安全部0kee Team在本周监测到利用Memcache的超大规模DDoS攻击事件后，面向全球率先预警，本次攻击最高流量接近1.4T，未来趋势或将愈加严峻。

洪水猛兽——近1.4T的巨大流量攻击！

许多业内人士不禁想起此前360安全团队的“预言”：DDoS攻击开始从 G时代进入 T时代，基于Memcache服务器放大倍数高、数量多的特点，一旦被用作DDoS攻击，某些小型攻击团队也可能因此获得原先没有的大流量攻击能力。

据悉，早在2017年6月左右，360信息安全部0kee Team首先发现Memcache DRDoS，并在 PoC 2017会议上做了公开报告，详细介绍了其攻击原理和潜在危害，也就是预言Memcache DRDoS未来将越来越多的被利用，出现超高流量的攻击事件。而此次攻击事件，到目前为止，已知的最高流量已经近1.4T，如同洪水猛兽，正在吞噬着无数服务器。

极尽夸张——5.12万倍的超高放大系数！

此次核弹级的DDoS攻击，正是网络犯罪分子利用Memcache作为DRDoS放大器进行放大的攻击事件。根据360安全团队介绍，攻击者首先向Memcache服务器发送小字节请求，并要求Memcache服务器将作出回应的数据包直接发给指定IP(即受害者)。

目前，该类型的DDoS攻击放大倍数可达到5.12万倍，且Memcache服务器数量较多，在2017年11月时，估算全球约有六万台服务器可以被利用，并且这些服务器往往拥有较高的带宽资源。

Memcache服务器接收到请求后，由于 UDP协议并未正确执行，产生了数万倍大小的回应，并将这一巨大的回应数据包发送给了受害者，导致受害者电脑受到高流量攻击迅速瘫痪。

如果说一般的DDoS攻击是商铺中挤满了熊孩子，令其无法正常营业，那么Memcache DRDoS则是由攻击者释放了成千上万个熊孩子去了Memcache服务器，经过Memcache服务器的加工，熊孩子进化成了破坏力极大的绿巨人进入商铺，导致商铺运行迅速崩溃。

恐慌蔓延——DDoS攻击事件正呈爆发式增长！

拥有上百万的开发者用户，被坊间称为程序员的“另类”社交网络、全球最大黑客聚集地的Github，也未能逃脱Memcache DRDoS的魔掌。3月1日凌晨，GitHub遭遇了有史以来最严重的DDoS网络攻击，峰值流量达到了前所未有的1.35Tbps，Memcache DRDoS向这个拥有众多大牛的知名代码托管网站狠狠秀了一次伤害。

根据360安全团队本周监测情况显示，本次利用Memcache放大的DDoS攻击事件呈现爆发式增长趋势，攻击频率从每天不足50件增加到每天300至400件，可能有更大的攻击案例并未被公开报道，未来或将出现更多DDoS攻击情况。

面对“核弹级”攻击应该做些什么？

目前，该类型的DDoS攻击放大倍数可达到5.12万倍，且已知的最高流量近1.4T，流量规模还在不断扩大。360安全团队分析指出，由于Memcache服务器的总数量是有限的，因此这场威胁力极大的攻击事件还是有可控方法的。

首先，建议Memcache的用户将服务放置于可信域内，有外网时不要监听 0.0.0.0，有特殊需求可以设置acl或者添加安全组;为预防机器器扫描和ssrf等攻击，修改Memcache默认监听端口;升级到最新版本的Memcache，并且使用SASL设置密码来进行权限控制。

对于网络层防御，目前已有包括NTT在内的多个国外ISP已经对UDP11211进行限速;同时，安全专家表示，互联网服务提供商应当禁止在网络上执行IP欺骗;此外，安全专家也建议ISP应允许用户使用 BGP flowspec限制入站UDP11211的流量，以减轻大型DRDoS攻击时的拥堵。

对于如此爆发式增长的“核弹级”DDoS攻击，未来发展趋势尚不明朗， 360安全团队将持续监控本次攻击事件，并及时做出响应措施。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210361-1.html

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