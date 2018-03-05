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大力发展光伏产业 将生态扶贫推向深入

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 19:03

我国将加大精准脱贫力度，今年再减少农村贫困人口1000万以上。深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，补齐基础设施和公共服务短板，激发脱贫内生动力。

3月5日上午9时，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告指出，我国将加大精准脱贫力度，今年再减少农村贫困人口1000万以上。深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，补齐基础设施和公共服务短板，激发脱贫内生动力。

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全国人大代表刘汉元接受新闻媒体采访。

“精准扶贫、精准脱贫”正是全国人大代表刘汉元重点关注的话题。今年，通威集团董事局主席刘汉元首次以全国人大代表身份参加全国两会，刘汉元在接受四川新闻网采访时表示，他将积极建言、认真履职。会前，刘汉元主要针对提高光伏扶贫质量等3方面问题展开了调研，他认为未来10－20年将是光伏产业发展的重大战略机遇期，而光伏扶贫也值得重点关注。

要实现到2020年全面建成小康社会的宏伟目标，刘汉元思考的是，如何通过产业发展实现长效扶贫？如何为贫困群众持续增收？在扶贫的同时，又如何兼顾生态文明建设需求？刘汉元的建议是，大力发展光伏产业，将生态扶贫推向深入。

刘汉元向记者介绍了目前光伏产业扶贫现状，他表示，光伏扶贫作为重要的产业扶贫模式，已取得了显著效果，但在不断向纵深推进过程中，也出现了一些问题。据介绍，2014年10月，国家能源局、国务院扶贫办联合印发了《关于实施光伏扶贫工程工作方案的通知》，计划用6年时间在全国范围内组织实施光伏扶贫工程。自2015年在全国8省48县启动试点以来，光伏扶贫目前已扩大到全国16省471个国家级贫困县，累计装机规模近700万千瓦，成为了产业脱贫的有效途径。

据悉，通过实施光伏扶贫工程，已为全国150万农户提供了精准扶贫服务，每年为每户增收3000元以上，成为各地精准扶贫重要措施。作为集绿色扶贫、造血扶贫、产业扶贫为一体的高效精准扶贫模式，光伏扶贫不仅让贫困户年年有经济来源，还能解决未来10年、20年甚至更长时期的经济发展问题，“光伏产业将在未来清洁能源的供给当中占有重要的一席之地，这就能够长期解决稳定的收入来源，让农民不再返贫。同时光伏扶贫还可以安装不同功率的发电设备，满足不同扶贫标准的需要。”在刘汉元看来，光伏扶贫真正走出了一条产业扶贫、生态发展扶贫和清洁能源建设扶贫的崭新路子。

“虽然光伏扶贫取得了一定的成绩，但当前我国光伏扶贫项目存在较为零星、分散的问题。”光伏扶贫实施成本较高，运维管理难度不小。刘汉元坦言，“不注重运维，将影响可持续发展。”

刘汉元在接受记者采访时还谈到，光伏扶贫融资难问题依然存在。对此，刘汉元提出了自己的建议。一方面大力发展适度集中化、规模化的村级扶贫电站，另外需要加强对光伏扶贫项目建设质量的把控，强化村级和户用光伏扶贫电站的运维管理，保障贫困户收益。同时还建议光伏扶贫金融支持力度更加有力，及时到位项目资金。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210362-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏产业生态扶贫

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