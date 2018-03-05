证监会：富士康IPO申请将于3月8日上会

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-03-05 19:06

据证监会网站今日（4日）消息，证监会发审委将于3月8日审核富士康工业互联网股份有限公司（以下简称富士康）的首发申请。