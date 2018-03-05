证监会：富士康IPO申请将于3月8日上会

据证监会网站今日（4日）消息，证监会发审委将于3月8日审核富士康工业互联网股份有限公司（以下简称富士康）的首发申请。
据证监会网站今日（4日）消息，证监会发审委将于3月8日审核富士康工业互联网股份有限公司（以下简称富士康）的首发申请。
此前，富士康2月9日在证监会官网首次披露公开发行招股说明书。2月22日，富士康IPO就进入“预披露更新”状态。
据了解，作为台资控股公司谋求A股上市的第一例，富士康本次上市的业务属于鸿海精密旗下的部分资产。据招股书显示，在净利润方面，富士康2015－2017年分别为143．5亿元、143．7亿元和158．7亿元，其中2016年净利润较2015年增长0．11％，2017年净利润较2016年增长10．45％。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210364-1.html
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