嫦娥四号将探月背 2018年全球最令人期待的太空事件之一

今年12月，中国嫦娥四号将成为首个在月球背面着陆和探索的探测器，中国有望成为首个到达月球背面的国家。

嫦娥四号被英国《自然》杂志预测为2018年最具影响力的12个科学事件之一。

而近日，中国航天科技集团正式发布消息称――嫦娥四号探月任务今年将分两次发射，探测器将实现人类首次在月球背面软着陆！由此，中国航天将正式开启“超级2018”！

今年12月，中国嫦娥四号将成为首个在月球背面着陆和探索的探测器，中国有望成为首个到达月球背面的国家。

据介绍，上半年，我国将会先向地月L2点（拉格朗日2点）发射一颗中继卫星，可以将嫦娥四号着陆器和巡视器获取的科学数据传回地球，实现持续监控，并帮助开展一系列试验。

这颗中继星不仅可以有效解决月球与地球的远距离通信和测控问题，还将搭载两颗小卫星进行月球轨道超长波射电干涉成像实验，探测宇宙的“黑暗时代”。

而下半年，嫦娥四号探测器将会发射，并最终登陆月球南极附近的艾特肯盆地。

目前，这一发射和探测任务主要面临四大技术“门槛”：

- 复杂地形环境条件下的安全着陆（嫦娥四号受月球背面环境影响，只能采取近乎垂直的着陆方式）

- 地月L2平动点轨道设计与控制

- 地月L2点远距离中继通信

- 以及同位素温差发电与热电综合利用

消息透露，我国正在规划探月四期工程，未来或将建造月球基地。

而前不久，美国的科学家们也建议NASA向月球的这个区域发送一个着陆器，但该提议没有进入该机构的“新疆界计划”(New Frontiers)竞争的最后一轮。

我国的另一项探月计划――嫦娥五号――去年被推迟了，现在看来要到2019年才能发射。它将收集月球样本，并将它们带回地球，那将是自20世纪70年代以来第一次带回样本。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210365-1.html

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