你不知道的事：96%的专业医护人员使用3D打印

根据SME发布的最新一份报告显示，目前已有96%的专业医护人员开始使用3D打印，该技术被用来打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。到2025年，3D打印医疗设备市

根据SME发布的最新一份报告显示，目前已有96%的专业医护人员开始使用3D打印，该技术被用来打印医疗模型、假肢、植入物和手术指南等。到2025年，3D打印医疗设备市场预计将达到27.7亿美元。

SME医疗增材制造行业专家Lauralyn McDaniel在报告中解释说，“这一增长是由于3D打印按需生产的一系列面向患者的益处。医疗保健提供商的首要任务仍然是病人护理。重点是通过3D打印促进POC制造的兴起，为患者和医师以及医疗机构带来益处，包括更好的治疗效果，或是缩短手术时间和降低成本。”

该报告包括医疗专业人员对超过70种3D打印的投入，由希望在美国推进制造业的成员组织进行，这些成员组织包括Materialise首席执行官Fried Vancraen和3D Systems医疗设备医疗保健副总裁Katie Weimer。

尤其是在医院的护理点，3D打印可以在现场快速的完成治疗医院患者的“适时”设备，例如3D Systems公司帮助打印分离连体双胞胎所需模型。此外，作为最具成本效益和广泛应用的技术，材料挤出（FDM、FFF、MEM）是最常见的3D打印设备。

在各项应用中，解剖模型预计增长率最高（71％），其次是快速成型和产品开发（56％）以及模具和模具（46％）。目前，解剖模型最常用于敏感手术的手术计划，这一点可能在不久的将来发生转变。

实际上，当今医疗3D打印行业很大程度上使用传统的工业原型材料，但随着这个行业的发展，相信当3D打印材料能更好的打印时，将对患者护理产生更大的影响，甚至会看到更多生物材料在医疗3D打印行业中的应用。

最后，报告中还指出美国前20家医院中，有16家（按照美国新闻和世界报道排名）在近年来实施了医疗3D打印战略。在2010年至2016年期间，Materialise报告称在美国使用Mimics技术的集中式3D打印设备增加了3200％。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210366-1.html

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