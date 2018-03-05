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浙江省城镇生活垃圾分类阔步迈向新征程

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 19:11

滚滚向前的城市化浪潮，在推动城市文明进步的同时，也造就了“垃圾围城”这种城市发展的困局。如何破解“垃圾围城”难题，寻求城市发展速度与质量的平衡，使城市

滚滚向前的城市化浪潮，在推动城市文明进步的同时，也造就了“垃圾围城”这种城市发展的困局。如何破解“垃圾围城”难题，寻求城市发展速度与质量的平衡，使城市更好地安放人们的美好生活？是当代人不可回避的时代之问。

多年来，以“绿水青山就是金山银山”为统领，浙江稳扎稳打，全面破解生态与发展的命题，一场如火如荼的生活垃圾分类绿色革命，成为提升城市气质和居民生活品质的关键落子。

重在长效的常态化管理、“政府＋市场”协同运维、智能化垃圾分类……创新模式层出不穷，推动着分类投放、分类收集、分类运输和分类处置的良性体系运转有力。

123座设计处理能力约7．1万吨／日的末端处理设施分散在城市之间，全省设区市本级城市生活垃圾分类覆盖面超过55％，使全省城镇生活垃圾无害化处理率保持在99．9％以上……持续稳定的基建投入，保障着终端资源化、无害化处理的良好效果。

以“小手拉大手”等为代表的公益活动，逐渐演化为凝聚全民力量垃圾分类的文化自觉，垃圾分类的政府、企业、群众多元治理格局初步形成。一整套行之有效的城镇生活垃圾分类浙江经验走出之江大地，享誉全国。

新时代的号角吹响，美丽浙江生态文明再升级。以“加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处置系统”为指导，浙江城镇生活垃圾分类向高质量、精细化阶段稳步迈进，为“两个高水平”建设全局写下浓墨重彩的一笔。

全盘统筹

布局美丽浙江

城镇生活垃圾分类是一项复杂的系统性工程，极具高公共话题性和社会关注度，涉及多部门协作，统领全局的顶层设计和智慧布局至关重要。针对我国城市垃圾分类不容乐观的尴尬现实，有业内专家直言：“配套政策不完善，仍然是制约我国垃圾分类推进缓慢的重要原因之一。”

不谋全局者，不足以谋一域。在浙江，高起点谋划、高标准要求、高质量推进垃圾分类工作早已成为美丽浙江建设的题中之义，垃圾分类革命的绿色劲风一刮起，与之相匹配的制度体系建设便开始同步完善。

早在2010年，我省便在杭州市率先推行垃圾分类试点。2015年，全省各设区市全面推开垃圾分类工作，省政府将“设区市城区生活垃圾分类收集覆盖面达到50％”作为民生实事项目，对各市进行考核。到2017年底，全省设区市城区生活垃圾分类收集覆盖面超过70％，县以上城市生活垃圾无害化处理率达到了99．9％以上。

成绩之上，标杆不断拉升。“到2020年，50％以上市县将具备两种（含）以上生活垃圾末端分类处置能力。”随着全省末端分类处置促进前端分类长效推进成为主流，2017年出台的《浙江省生活垃圾无害化处理设施建设“十三五”规划》提出了新的工作目标。

一张蓝图，交出美丽浙江破解“垃圾围城”命题的时代答卷，围绕垃圾分类顶层设计，各地因地制宜，形式多样的制度化创新迅速呈现百花齐放之势。

杭州市已建立完善了生活垃圾治理法规、政策体系，系统推进分类投放、分类收集、分类运输和分类处理，全市开展垃圾分类生活小区2031个，各类机关、企事业单位1827家，分类覆盖面达到85％以上，实现分类覆盖范围稳步扩展、分类质量持续提高、市容环境有效改善，顺利入选全国第一批生活垃圾分类示范城市。

连续三年，宁波市召开了生活垃圾分类处理与循环利用工作推进大会，与各区（园区管委会）以及有关部门（单位）签订了责任状，明确年度工作任务。2017年7月，《宁波市党政机关等公共机构生活垃圾强制分类实施方案》正式颁布，宁波垃圾分类进入“强制化”推进阶段。

在嘉兴，自去年10月1日起，嘉兴市正式推行市区城镇生活垃圾分类，并发布了三年行动计划，如今，市区垃圾分类覆盖面已经达到78％，预计2019年将达到100％。

在湖州，该市在相继出台《湖州中心城市小区生活垃圾分类示范性试点实施方案》《2017年湖州中心城市生活垃圾分类工作考核办法（试行）》等一系列方案、办法之后，实施“三年三步走”战略（即：精准分类试行年、精准分类推广年、精准分类提升年），致力于推进垃圾分类精细化发展。

2018年，浙江城镇垃圾分类制度体系再次表现出自我完善、自我更新的旺盛生命力。党的十九大报告提出“加强固体废弃物和垃圾处置”，自今年4月1日起，《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》将正式实施。《办法》提出，县级以上人民政府将生活垃圾分类纳入国民经济和社会发展规划。与此同时，任何单位和个人都有按照规定分类投放生活垃圾的责任和义务，违者不仅面临处罚，还可能被记入信用档案。这意味着我省垃圾分类向精细化、法制化方向更迈进了一步，为各地市深化城镇垃圾分类提供了科学遵循和参考。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210367-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:征程新征程垃圾浙江省生活

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