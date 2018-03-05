今日看点：从TCT亚洲展看3D打印行业发展趋势

波音和瑞士欧瑞康公司近日签署协议，将在未来五年内在钛合金飞机部件增材制造方面开展合作，双方将合作开发用于金属增材制造的材料和生产工艺，通过3D打印生产飞

3月5日消息，波音和瑞士欧瑞康公司近日签署协议，将在未来五年内在钛合金飞机部件增材制造方面开展合作，双方将合作开发用于金属增材制造的材料和生产工艺，通过3D打印生产飞机部件。通过此次深入合作，有望推进钛合金材料3D打印在航空、航天和军工领域的应用。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

亚洲最大3D打印展浦东举行

为期三天的亚洲3D打印和增材制造展览会（TCT）日前在上海新国际博览中心举行。作为亚太地区最大型的3D打印产业展会，本次展会吸引了来自世界各地的知名品牌企业，全面展示了3D打印行业最新技术进展和产品。

以往，3D打印产业发展的最大障碍是制造成本，但随着越来越多新材料的出现和打印技术的突破，3D打印的成本有望大幅下降。本届展会上，3D Systems就展出了一款适用于工程师、设计师、珠宝匠人和制造商的入门级生产型打印机FabPro 1000。卡尔蔡司则带来了蓝光拍照式三维扫描仪COMET L3D，能快速获取从10毫米到10米大小零部件的三维实际数据。

作为产业的另一大主要组成部分，本届展会也展现了3D打印材料的发展趋势――从尼龙、树脂到合金粉末，3D打印的可用材料越来越丰富，大大增加了3D打印产品的应用场景。其中，杜邦中国带来了可制造高强度的硬质功能性部件的Zytel 3D1000FL材料。科莱恩化工则展出了阻燃剂产品Exolit PA6，该产品不仅机械强度高，还具有耐疲劳强度与耐热性。

3D打印机厂商RBO业绩亮眼 携西安非凡士深拓中国市场

总部位于美国圣地亚哥的桌面式3D打印机制造商Robo 3D有限公司近日公布其半财年业绩，在截至去年12月底的半年里，公司业绩表现亮眼，收入较此前半年飙涨超过130%。与此同时，Robo 3D加快国际扩张，近期还与包括中国西安非凡士机器人公司(Xian Elite Robotics)在内的多家行业知名的亚洲企业签署分销协议，着力向中国大陆、香港地区、新加坡和马来西亚等亚洲市场供应公司研发的3D打印产品。

闪铸多喷嘴喷射技术的3D打印机引爆2018上海TCT

3月1日，2018亚洲3D打印、增材制造展览会正式在上海新国际博览中心N1馆开幕。200家3D打印企业聚集于此，为观众带来了一场别开生面的3D打印盛宴。闪铸携狩猎者，发明家2，冒险家3，引领者2S，全新高精度多喷头3D打印机WaxJet300等多款设备参加此次展会，并提供全面的行业应用解决方案。

此次闪铸设备主要分为两类：针对个人和教育行业的桌面级设备以及针对珠宝、工业、精密制造的工业级设备。而在这些设备中最为受欢迎的当属新款设备冒险家3和WaxJet300。

上海泽玉浦做机器人、三维扫描、3D打印的集成者

上海泽玉浦参加了2018TCT亚洲展，据南极熊了解，泽玉浦立足于自动化专业，主要业务分为三大部分：自动化系统集成、机器人、3D打印。本次展会主要带来了机械臂、三维扫描仪和3D打印机等产品。

3D打印为企业和个人提供先进完善的打印服务，包括自主研发的ZEROPLUS3D打印机以及合作伙伴震旦3D、Stratasys各系列产品，公司拥有一支在工控和3D行业打拼多年的专业团队。

波音和欧瑞康公司在3D打印钛合金部件方面开展合作

波音和瑞士欧瑞康公司近日签署协议，将在未来五年内在钛合金飞机部件增材制造方面开展合作，双方将合作开发用于金属增材制造的材料和生产工艺，通过3D打印生产飞机部件。通过此次深入合作，有望推进钛合金材料3D打印在航空、航天和军工领域的应用。

华曙高科成立欧洲分公司 前巴斯夫3D打印总监加入华曙团队

2018年3月2日，工业级3D打印领航企业华曙高科宣布，在德国斯图加特成立欧洲分公司，为欧洲客户提供更全面、更深入的增材制造全产业链解决方案。与此同时，自4月1日起，DirkSimon（前BASF集团全球3D打印创新事业部总监）将被任命为华曙欧洲分公司总经理，并成为华曙全球管理团队的成员。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210368-1.html

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