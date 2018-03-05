　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

今日看点：从TCT亚洲展看3D打印行业发展趋势

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 19:13

波音和瑞士欧瑞康公司近日签署协议，将在未来五年内在钛合金飞机部件增材制造方面开展合作，双方将合作开发用于金属增材制造的材料和生产工艺，通过3D打印生产飞

3月5日消息，波音和瑞士欧瑞康公司近日签署协议，将在未来五年内在钛合金飞机部件增材制造方面开展合作，双方将合作开发用于金属增材制造的材料和生产工艺，通过3D打印生产飞机部件。通过此次深入合作，有望推进钛合金材料3D打印在航空、航天和军工领域的应用。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

亚洲最大3D打印展浦东举行

为期三天的亚洲3D打印和增材制造展览会（TCT）日前在上海新国际博览中心举行。作为亚太地区最大型的3D打印产业展会，本次展会吸引了来自世界各地的知名品牌企业，全面展示了3D打印行业最新技术进展和产品。

以往，3D打印产业发展的最大障碍是制造成本，但随着越来越多新材料的出现和打印技术的突破，3D打印的成本有望大幅下降。本届展会上，3D Systems就展出了一款适用于工程师、设计师、珠宝匠人和制造商的入门级生产型打印机FabPro 1000。卡尔蔡司则带来了蓝光拍照式三维扫描仪COMET L3D，能快速获取从10毫米到10米大小零部件的三维实际数据。

作为产业的另一大主要组成部分，本届展会也展现了3D打印材料的发展趋势――从尼龙、树脂到合金粉末，3D打印的可用材料越来越丰富，大大增加了3D打印产品的应用场景。其中，杜邦中国带来了可制造高强度的硬质功能性部件的Zytel 3D1000FL材料。科莱恩化工则展出了阻燃剂产品Exolit PA6，该产品不仅机械强度高，还具有耐疲劳强度与耐热性。

3D打印机厂商RBO业绩亮眼 携西安非凡士深拓中国市场

总部位于美国圣地亚哥的桌面式3D打印机制造商Robo 3D有限公司近日公布其半财年业绩，在截至去年12月底的半年里，公司业绩表现亮眼，收入较此前半年飙涨超过130%。与此同时，Robo 3D加快国际扩张，近期还与包括中国西安非凡士机器人公司(Xian Elite Robotics)在内的多家行业知名的亚洲企业签署分销协议，着力向中国大陆、香港地区、新加坡和马来西亚等亚洲市场供应公司研发的3D打印产品。

闪铸多喷嘴喷射技术的3D打印机引爆2018上海TCT

今日看点：从TCT亚洲展看3D打印行业发展趋势

3月1日，2018亚洲3D打印、增材制造展览会正式在上海新国际博览中心N1馆开幕。200家3D打印企业聚集于此，为观众带来了一场别开生面的3D打印盛宴。闪铸携狩猎者，发明家2，冒险家3，引领者2S，全新高精度多喷头3D打印机WaxJet300等多款设备参加此次展会，并提供全面的行业应用解决方案。

此次闪铸设备主要分为两类：针对个人和教育行业的桌面级设备以及针对珠宝、工业、精密制造的工业级设备。而在这些设备中最为受欢迎的当属新款设备冒险家3和WaxJet300。

上海泽玉浦做机器人、三维扫描、3D打印的集成者

今日看点：从TCT亚洲展看3D打印行业发展趋势

上海泽玉浦参加了2018TCT亚洲展，据南极熊了解，泽玉浦立足于自动化专业，主要业务分为三大部分：自动化系统集成、机器人、3D打印。本次展会主要带来了机械臂、三维扫描仪和3D打印机等产品。

3D打印为企业和个人提供先进完善的打印服务，包括自主研发的ZEROPLUS3D打印机以及合作伙伴震旦3D、Stratasys各系列产品，公司拥有一支在工控和3D行业打拼多年的专业团队。

波音和欧瑞康公司在3D打印钛合金部件方面开展合作

波音和瑞士欧瑞康公司近日签署协议，将在未来五年内在钛合金飞机部件增材制造方面开展合作，双方将合作开发用于金属增材制造的材料和生产工艺，通过3D打印生产飞机部件。通过此次深入合作，有望推进钛合金材料3D打印在航空、航天和军工领域的应用。

华曙高科成立欧洲分公司 前巴斯夫3D打印总监加入华曙团队

今日看点：从TCT亚洲展看3D打印行业发展趋势

2018年3月2日，工业级3D打印领航企业华曙高科宣布，在德国斯图加特成立欧洲分公司，为欧洲客户提供更全面、更深入的增材制造全产业链解决方案。与此同时，自4月1日起，DirkSimon（前BASF集团全球3D打印创新事业部总监）将被任命为华曙欧洲分公司总经理，并成为华曙全球管理团队的成员。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210368-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印TCT亚洲展

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

科技传媒网创客必读科技新闻

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

科技传媒网每日精选阅读

两会快讯：大数据和人工智能驱动物流全面升级

随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS