九江市节能形势向好 同比增长1.8%

2017年，我市节能形势向好，全社会能源消费总量1275．35万吨标准煤，同比增长1．8％，支撑了GDP9．1％的增长。
2017年，我市节能形势向好，全社会能源消费总量1275．35万吨标准煤，同比增长1．8％，支撑了GDP9．1％的增长。万元GDP能耗为0．5598吨标准煤，下降6．7％，降幅较全省平均水平高出1．2个百分点；单位工业增加值能耗为0．8368吨标准煤／万元，下降8．5％；单位GDP电耗779．29千瓦时／万元，上升1．5％。
据统计，2017年，九江规模以上工业综合能源消费量907．25万吨标准煤，同比增长1．5％，增幅比上年（6．8％）回落5．3个百分点；九江六大高耗能行业能耗增速“4升2降”，综合能源消费量790．72万吨标准煤，同比增长1．8％，增幅比上年（8．5％）回落6．7个百分点；全市重点监测企业能耗增速减缓，40家重点耗能企业综合能耗829．56万吨标准煤，同比增长2．2％，增速比上年（7．7％）减缓5．5个百分点。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210369-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。