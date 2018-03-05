九江市节能形势向好 同比增长1.8%

2017年，我市节能形势向好，全社会能源消费总量1275．35万吨标准煤，同比增长1．8％，支撑了GDP9．1％的增长。

2017年，我市节能形势向好，全社会能源消费总量1275．35万吨标准煤，同比增长1．8％，支撑了GDP9．1％的增长。万元GDP能耗为0．5598吨标准煤，下降6．7％，降幅较全省平均水平高出1．2个百分点；单位工业增加值能耗为0．8368吨标准煤／万元，下降8．5％；单位GDP电耗779．29千瓦时／万元，上升1．5％。

据统计，2017年，九江规模以上工业综合能源消费量907．25万吨标准煤，同比增长1．5％，增幅比上年（6．8％）回落5．3个百分点；九江六大高耗能行业能耗增速“4升2降”，综合能源消费量790．72万吨标准煤，同比增长1．8％，增幅比上年（8．5％）回落6．7个百分点；全市重点监测企业能耗增速减缓，40家重点耗能企业综合能耗829．56万吨标准煤，同比增长2．2％，增速比上年（7．7％）减缓5．5个百分点。

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