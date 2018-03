AI侵入房地产行业,未来房地产中介可能是机器人

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,据Futurism报道,自动化已经扩展到几乎所有行业,甚至房地产经纪人的工作也可能不再安全。下次你买房子的时候,可能不需要房产经纪人,至少不是拥有血肉之躯的经纪人。

房地产中介公司和某些初创公司已经开始将人工智能(AI)融入他们的工作场所中,比如雇佣机器人来代替房地产经纪人。《华尔街日报》强调了其中三家公司,分别是加州Woodland Hills的经纪人公司REX、加州物业管理公司Zenplace,以及名为VirtualAPT的布鲁克林初创公司。

其中,REX和Zenplace都雇佣机器人与客户打交道。前者在卖方的家里安置名叫REX的机器人,来回答客户的问题和收集数据。而Zenplace则使用机器人来帮助他们的人类代理远程与客户进行通信。

VirtualAPT建造了自己的聊天机器人,它可以制作三维的房地产视频。对于日常安排十分忙碌或者无法亲身前往某个地点的潜在买家来说,虚拟房产之旅可以说非常便利。

机器人可以简化购买房产的过程。它们还可能减少潜在的房地产经纪人收取的佣金,而买家通常需要支付这笔费用。例如,REX只收取翻唱总价值的2%作为佣金,低于人类经纪人5%到6%的佣金。

REX创始人兼首席执行官杰克·赖安(Jack Ryan)表示,他认为AI和机器人肯定会颠覆房地产行业。但纽约房地产经纪公司Compass的首席执行官罗伯特·雷夫金(Robert Reffkin)不同意这种看法。

雷夫金认为:“我相信人类经纪人对促成交易至关重要,而且永远都是。”他不认为这种新趋势会导致自动化批评人士通常引用的裁员或失业,尽管机器人已经开始蚕食这个行业。关键问题是:机器人能成为比人类更好的房地产经纪人吗?

但无论如何,机器人显然已经开始影响房地产业务。目前,这意味着机器人将协助人类房地产经纪人。但在不久的将来,机器人完全有可能接管出售物业的所有业务。(小小)

