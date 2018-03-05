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AI侵入房地产行业，未来房地产中介可能是机器人

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-05 19:28

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（原标题：Your Next Real Estate Agent Might Be a Robot）

AI侵入房地产行业，未来房地产中介可能是机器人


科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据Futurism报道，自动化已经扩展到几乎所有行业，甚至房地产经纪人的工作也可能不再安全。下次你买房子的时候，可能不需要房产经纪人，至少不是拥有血肉之躯的经纪人。

房地产中介公司和某些初创公司已经开始将人工智能(AI)融入他们的工作场所中，比如雇佣机器人来代替房地产经纪人。《华尔街日报》强调了其中三家公司，分别是加州Woodland Hills的经纪人公司REX、加州物业管理公司Zenplace，以及名为VirtualAPT的布鲁克林初创公司。

其中，REX和Zenplace都雇佣机器人与客户打交道。前者在卖方的家里安置名叫REX的机器人，来回答客户的问题和收集数据。而Zenplace则使用机器人来帮助他们的人类代理远程与客户进行通信。

VirtualAPT建造了自己的聊天机器人，它可以制作三维的房地产视频。对于日常安排十分忙碌或者无法亲身前往某个地点的潜在买家来说，虚拟房产之旅可以说非常便利。

机器人可以简化购买房产的过程。它们还可能减少潜在的房地产经纪人收取的佣金，而买家通常需要支付这笔费用。例如，REX只收取翻唱总价值的2%作为佣金，低于人类经纪人5%到6%的佣金。

REX创始人兼首席执行官杰克・赖安（Jack Ryan）表示，他认为AI和机器人肯定会颠覆房地产行业。但纽约房地产经纪公司Compass的首席执行官罗伯特・雷夫金（Robert Reffkin）不同意这种看法。

雷夫金认为:“我相信人类经纪人对促成交易至关重要，而且永远都是。”他不认为这种新趋势会导致自动化批评人士通常引用的裁员或失业，尽管机器人已经开始蚕食这个行业。关键问题是：机器人能成为比人类更好的房地产经纪人吗？

但无论如何，机器人显然已经开始影响房地产业务。目前，这意味着机器人将协助人类房地产经纪人。但在不久的将来，机器人完全有可能接管出售物业的所有业务。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210370-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:机器人房地产房产房地产中介Rex

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