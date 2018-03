美国教授提议:用区块链技术防止枪支暴力

科技传媒网讯 网易科技新闻3月5日消息,据Futurism网站报道,提供枪支暴力实时数据的非营利组织——枪支暴力档案(GVA)公布数据显示,自2012年美国桑迪胡克小学发生枪击案以来,美国共发生了239起校园枪击事件。尽管美国人口仅占世界总人口的4.4%,但其制造大规模枪击事件的枪手却占比达31%。此外,美国还拥有世界上42%的民用枪支。

美国的枪支暴力问题已经存在很久,而区块链技术可能会提出一个创造性的解决方案。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式,是加密货币的底层技术。

许多人(包括帕克兰学校枪击事件的幸存者)认为,我们应该采取更多措施来控制谁可以购买枪支或获取枪支。他们断言(有专家的支持),更好的枪支管制将促使美国本土的悲剧减少。

2017年11月份,华盛顿州立大学公共卫生教授托马斯·赫斯顿(Thomas Heston)发表论文,宣称区块链技术可以改善枪支管制,而且不需要政府改变任何现有法律,包括哪些人可以拥有枪械。以下是你需要了解的赫斯顿建议:

区块链怎么用在控制枪械上?

赫斯顿建议,区块链可以组成一个数据库来跟踪枪支的制造、转移和购买。他写道,该日志还具有“准确、不受黑客攻击,并且容易被供应商、购买者和监管机构使用”的优点。

此外,区块链还可以帮助监管机构控制谁拥有枪支。在每次销售之前,购买者都需要通过背景调查。卖家和有执照的枪支经销商都必须在交易发生前获准出售。

每个枪支拥有者都会拥有赫斯顿所说的“电子枪保险箱”。这不是指真实的、物理保险箱,而是数字保险箱,可以和密码拥有者的数字钱包相提并论。保险箱里的信息只能通过主人的视网膜扫描、指纹扫描或其他生物特征数据来获取,但赫斯顿没有具体说明用户是如何获得这些信息的。

这些保险箱将包含每支枪的信息,通过弹道指纹或微冲压来识别。当枪支出售后,这些信息会转给新主人(在购买者通过背景调查后)。

电子枪保险箱也包含个人信息,例如他们的非法活动历史、精神健康问题或假释状态。赫斯顿指出,有些可能还会将个人互联网浏览历史中的数据储存在电子枪保险箱里。

区块链如何提供帮助?

在今天有人购买枪支之前,他们必须通过背景调查,这可以通过搜查联邦调查局(FBI)的国家即时犯罪背景调查系统(NICS)完成。这个系统是集中的,它把所有的信息存储在一个地方,使它容易被黑客攻击或发生记录错误。FBI自己的记录显示,每年大约有3000人非法通过NICS的背景调查,部分原因是FBI对背景调查的要求反应迟缓,而且是在有缺陷的数据库中运行。

区块链是去中心化的技术,所以在它上面运行的数据库不太容易受到黑客攻击,也不容易受到人为错误的影响,因为每笔交易都会被许多人验证。而且,枪支所有者不必担心他们在政府数据库中的私人信息泄露,其他人只能在获得安全许可的情况下才能访问这些内容。

区块链有什么缺点吗?

区块链技术的应用前景似乎十分光明,但赫斯顿的区块链枪控理念并不容易实施。事实上,这可能是不可能施行的。

赫斯顿的计划要想实施,它需要得到广泛的认可。一两个州建立区块链枪控数据库没有太大用处,因为拥有联邦枪支许可证的任何人都可以在美国跨州系统中购买或出售枪械。这套系统需要在国家层面上推出,它将花费大量资金来部署。尽管赫斯顿没有估算出具体成本,但他预测成本可能非常高。

然后,所有的枪支都可以流通。由于在美国人很少达成共识,所以美国所有的枪支拥有者都不可能接受这个制度。所以它只能追踪每支新生产和转移的枪械。

区块链技术的新特性也可能对其不利。尽管各种组织正致力于将区块链应用于从食品到能源再到政治的各个行业中,但这项技术尚未大规模应用。枪支管制具有很大争议性,以至于它可能因太热而无法处理,成为无法完全审查的技术。

我们离实现这个目标有多近?

事实上,还很遥远。有些立法者正在积极努力,以确保这种情况不会发生。在赫斯顿发表论文前的7个月,亚利桑那州的立法者通过了一项法案,禁止使用区块链或任何其他分散技术来跟踪枪支。密苏里州也有自己的法案,使在区块链上追踪枪支成为重罪。

但是,这种反对区块链支持的枪支控制立法阻力似乎并不取决于技术本身,更多的是反对枪支管制。绝大多数美国人支持至少对枪支管制法律进行一些改变。但是,立法者们并没有采取行动,而是将暴力问题归咎于电子游戏、电影和心理健康问题,而不是枪支本身。

如果美国人不能就枪支暴力的原因达成一致,他们也很难在枪支管制方面取得共识。但是或许当我们厌倦了暴力时,我们就会准备好听取更多的创造性解决方案,甚至像赫斯顿这样的激进方案。 (小小)

