快视频向B站UP主公开道歉，未说明是否是官方所为

科技传媒网讯 网易科技新闻3月5日，快视频官方微博发布道歉声明，就侵权B站一事向B站UP主公开道歉。声明表示，侵权行为是“部分快视频帐号私自搬用UP主视频内容”。截至2月22日，快视频查出针对B站来源的非正版账号4790个，涉及视频内容共计16400多条，快视频已将侵权视频第一时间全部下线，同时对账号进行降权、封号等严厉打击。值得一提的是，声明并未说明大规模侵权行为是否是快视频官方所为。

2月20日，有微博网友发文称，B站数据库疑似泄露，大部分人在B站绑定的手机号和密码能直接登录360的快视频。B站随即发布公告，称此次侵权事件规模更大，情节更严重。

作为回应，快视频方面先是在20日当天发表声明称“绝不存在数据脱库、获取用户个人隐私的任何行为”。随后快视频又发布《致B站UP主的一封信》，承认部分账号确实存在未经原创作者授权，私自搬用其内容，甚至冒用其头像及ID的现象，但强调绝没有主动去盗取B站用户的账号、密码。

2月21日，B站官微发微博称，“我们会坚决帮助UP主维权，我们会持续行动 ”，并附上律师函，要求快视频团队立即全面、彻底地停止所有侵权行为，并发布书面声明，像被侵权的所有B站UP主及B站公开赔礼道歉，消除不良影响。

以下为快视频官方微博道歉声明原文：

尊敬的各位B站UP主：

你们好！新年伊始，本来是一件高高兴兴的事情，可是今年这个春节，因为快视频团队审核不严、管理不完善等问题，让大家在过年期间，经历了一些不愉快的事儿。我们借这封信的机会，再一次向广大B站UP主们，表示诚挚的公开道歉。同时对部分快视频帐号私自搬用UP主视频内容，冒用up主头像、ID、描述等行为，进行最严厉的打击。我们会虚心接受广大UP主的批评和鞭策。

作为一个内容平台，我们深知，每一条视频、每一个作品，背后都凝聚了创作者们的心血。因此，我们对私自搬用UP主视频内容的行为，绝不姑息和手软。截至2月22日，我们已查出针对B站来源的非正版账号4790个，涉及视频内容共计16400多条，并在第一时间全部下线，同时对账号进行降权、封号等严厉打击。

破旧，方能立新。快视频团队将谨记此次教训，同时希望本次危机事件，成为快视频迈向全面开放、合作的变革契机。我们愿意和各内容平台、广大创作者等进行全方位的深度合作，共同推动行业的健康发展。同时，我们欢迎各界对快视频上的涉嫌侵权行为，进行监督和举报。

24小时维权专线通道： kefu@360.cn。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210372-1.html

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