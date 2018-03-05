美国史上最大规模数字货币调查：80家企业收到SEC传票

在过去一两年中，美国政府对于数字货币的态度比较宽松，导致美国出现了大量的数字货币相关企业，包括交易平台、投资基金、“挖矿公司”等。据外媒最新消息，美国证券交易委员会已经开始对数字货币产业链启动了大规模调查，目前已经有80多家公司收到了证交会的调查传票。

据美国财经新闻网站CNBC引述业内消息人士的话说，目前已经有80多家公司收到美国证交会的传票，数字货币交易平台CoinDesk也作出了类似的数量估计。

据悉，美国证券交易委员会也向美国科技行业知名人士阿灵顿(Michael Arrington)旗下规模一亿美元的数字货币投资基金，发出了传票。

阿灵顿曾是美国科技新闻媒体TechCrunch的创始人，后来投身于风险投资领域。阿灵顿在接受CNBC采访时证实：“我们收到了一张传票，我谈判的每一个数字货币基金都收到了调查传票。”

阿灵顿表示，他认同美国证券交易委员会的调查。他认为证交会必须建立数字货币的相关规定，以便让从业公司去遵守，实际上整个数字货币市场都在等待美国证交会这样做。

美国在金融证券领域已经制订了成熟的法规，这些法规是否适用于数字货币，目前尚不得而知。

此前，美国证交会曾经表示，传统的金融监管制度适用于数字货币，但是证交会并未制定出详细的书面规定。

据报道，面对法律法规的空白，美国的数字货币行业陷入了某种“手足无措”中。一些数字货币公司不希望和其他涉及欺诈的公司产生瓜葛，会做出一些主动的信息披露，另外获得律师的帮助。

数字货币市场监管规定的不健全，也影响了美国的投资机构参与这一新兴市场。

在过去一两年中，以比特币为代表的数字货币在全球兴起，大量个人投资者参与比特币的购买和交易，一些科技公司也推出了相关的设备或者芯片，不过数字货币市场并未传出大规模的投资交易，风险投资公司等尚未开挖这个“大蛋糕”。

在过去几个月时间里，美国证交会开始对数字货币市场进行调查，首先是采集行业数据。近日美国一家权威财经媒体报道称，证交会已经向数字货币公司发出了大量传票，采集各种信息，其中包括新发行数字货币的销量等。

美国数字货币资深人士Jason Gottlieb介绍说，发出调查传票的包括了美国证交会在纽约、波士顿、旧金山等地的分支机构。另外一位行业消息人士也证实了这些机构的信息。

上述资深人士表示，很明显，美国证交会此次展开的是一次大规模、内部协调好的调查，他估计这次调查将会延续到今年年底。

对于此次调查，美国证交会尚未对媒体做出评论。

阿灵顿表示，美国数字货币行业的监管不确定性以及证交会的调查，已经导致美国团队负责的一些数字货币项目转移到了海外地区。阿灵顿表示，美国实际上已经冻结了数字货币市场，这不是一个行业好消息。

阿灵顿从投资人的角度表示，他更热衷于来自中国和附近国家的数字货币项目，“亚洲地区的数字货币项目有更高的质量。”

目前，全球各国政府对于数字货币的态度并不一致，有的国家支持发展，但是在过去一年时间里，越来越多国家的政府开始采取限制乃至禁止的政策。

去年，中国正式禁止了数字货币的发行，封杀了国内的数字货币交易平台，同时禁止银行等支付公司对数字货币交易提供服务。中国正在考虑对来自境外的数字货币交易平台进行合作式监管。

韩国政府也在加强整顿数字货币，已经要求所有数字货币采取实名制，并且对数字货币交易平台进行征税。但是韩国政府的监管行动给投资人和市场引发了混乱。韩国官员曾表示将会禁止国内数字货币交易平台，但是后来由于国内出现比较大的反弹，韩国相关部门又表示将会综合多方意见，谨慎推行监管制度。

去年，日本政府对于数字货币交易平台推出了牌照制度。据悉，日本对于数字货币市场比较支持，整体政策比较宽松。不久前外媒还报道称，日本政府正在谋划官方的数字货币，取代比特币等数字货币成为合法的支付工具，推动日本进入无现今社会。

在美国，数字货币市场快速发展，市面上正在出现大量从未听说过的数字货币，美国证交会也面临快速推出监管政策的挑战。

区块链(数字货币底层所使用的技术，可应用于其他行业)技术的投资人、《商业区块链》的作者William Mougayar表示，对于美国证交会的监管政策，他希望监管不要对各种数字货币相关的虚拟产品进行分类定界，因为这是一个比较灰色的区域，证交会应该对数字货币企业做出详细的信息披露要求，但是不能限制他们的发展。

比特币诞生已有八年时间，是市场影响力最大的数字货币。不过数字货币市场出现了巨大变数，全新的数字货币不断出现在市场上，这一过程称之为“ICO”(首次货币发行)。

根据金融市场研究公司Autonomous Next的统计数据，去年比特币之外的其他数字货币通过ICO一共获得了50亿美元的资金。不过对于普通投资人来说，首次货币发行距离遥远，似乎只存在于网络的白皮书中。

今年年初，美国证券交易委员会主席克莱顿(Jay Clayton)在和美国期货贸易委员会主席联名发表的一篇文章中指出，美国证交会正在首次货币发行市场投入更多的资源。去年夏天，证交会对投资者提出了风险警告，表示要预防数字货币市场首次货币发行带来的危险。

上述业内人士Gottlieb表示，美国证交会这一轮大规模调查可能属于普通的政府多部门决策，而不是要制定完善的法律法规，制定法律法规需要更长的时间。他甚至表示，数字货币的某些法律问题甚至需要通过美国最高法院的参与才能够得到解决。

据报道，在美国金融行业，确定某一种资产是否属于证券，往往采用所谓的“荷威标准”(Howey Test)。而这个标准就来自于美国最高法院在1946年一宗案件中作出的裁决。

美国金融市场研究机构“Washington Analysis”的高级金融服务政策分析师Ryan Schoen表示，通过此次的大规模调查，美国证交会可能会把一些数字货币相关的产品，归类为“非注册证券”。

这位分析师预测称，所有从事“非注册证券”的交易平台，下一步将会面临美国证监会的调查或关注。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210374-1.html

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