鉴别艺术品真伪，区块链溯源派上用场

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,据彭博社报道,无论是金融、食品安全还是社交媒体和零售业,区块链都被认为是能够颠覆行业现状的潜在革命性技术。目前,一家名为Codex的公司计划在艺术品市场应用区块链技术来验证艺术品的真实性,而目前对艺术品真伪性的鉴别是业内的最大挑战之一。

Codex为包括古董车以及珠宝在内的艺术品和收藏品开发了一个分布型数据库。数据库协议将有助于最大化艺术品来源信息的透明度,这也是关于艺术品最有价值的地方。艺术品来源是关于艺术品所有权的历史。目前而言,艺术品溯源是一项艰苦而漫长的过程,通常人们会通过纸质文件和收据进行筛选,但这一过程存在着诸多的不确定性。

缺乏来源信息会让骗子更容易制作假货。艺术品若没有来源,就不太容易完成诸如保险和借贷等其他交易。Codex当地时间周二宣布,投资区块链的著名对冲基金之一Pantera Capital向公司投了500万美元。Pantera联合首席投资官Joey Krug以顾问身份加入了这家创业公司。

Codex所提出的开发分布式账本概念将允许交易双方直接访问来源信息——目标艺术品的身份,所有权的变更和真实性,其中包含所有会影响到艺术品价值的因素。与此同时,业主的身份将得以保密,私密性对于很多富有的收藏家来说通常是一个重要问题。区块链的分布特性可以存储并验证多台计算机上的编码信息,从而消除了引入中间商时的高昂代价,同时也排除了信息被单个实体所持有时所带来的风险和怀疑。

“收藏家总是不愿意向政府公开他们的资产,”Codex首席执行官马克鲁里(Mark Lurie)如是指出,“现在通过区块链技术,他们可以证明艺术品的所有权,而且不会影响隐私。这将使艺术品和收藏品能够成为真正的金融资产得到蓬勃发展,从而为收藏家、中介和工匠创造更大,更好,更公平的市场环境。“

Codex并不是第一个在艺术品市场看到区块链技术优势的参与者。总部位于洛杉矶的初创企业Verisart在2015年由艺术品网站Sedition Art和Saatchi Online前首席执行官罗伯特诺顿(Robert Norton)创立。其移动应用程序使用区块链让艺术家,收藏家和经销商能够实时验证艺术品出处。由霍华德希兰(Howard Sheerin)于2016年创立的Artchain.info,是另一家使用区块链技术生成真品证书的创业公司。

Codex在旧金山和伦敦设有办事处,由风险投资公司Bessemer Venture Partners和FJ Labs提供支持。公司还拥有一个行业利益相关者联盟,其中包括LiveAuctioneers.com和AuctionMobility.com。 鲁里和首席运营官Jess Houlgrave正在鼓励机构和投资者投资以支持协议开发。

“我们认同Codex的愿景,也相信它能从根本上改变艺术品和收藏品市场行业现状的能力,”对冲基金Pantera的Krug如是指出,“我们也亲眼看到了一些希望实现资产多元化和收藏价值的隐性投资者。通过Codex,数字货币投资者将有能力利用艺术品和收藏品市场来达到目的。”

Codex基于区块链开发的主要应用之一叫做Biddable。该软件将允许数字货币的持有者在拍卖中出价。每次购买或出售一件艺术品时,其来源背景和相关文档都将被存储到区块链中,确保它与艺术品捆绑在一起,从而使未来的买家可以对艺术品进行鉴定并创建一个可以在区块链中查找到的记录。

目前,拍卖行在中标人违约时会损失营收。为了防止这种情况发生,拍卖行通常要求参与拍卖者要进行财务披露才能参加拍卖活动。但一些潜在的投标人不愿透露所要求的隐私披露信息,据Codex称,多达20%的申请人被拒绝。特别是国际买家和数字货币的持有者往往因为没有可核实的财务记录而被排除在外。Codex表示,Biddable将允许拍卖参与者将数字货币存入智能托管合同中,这样可以防止中标违约,从而为拍卖公司节省大量开支,并使收藏家更容易在拍卖中竞得标的。

今年1月份Codex发布了Biddable。当时著名艺术品拍卖行佳士得国际公司美洲区总裁布鲁克黑泽尔顿(Brook Hazelton)在一份声明中表示:“尤其是对于全世界越来越多的数字货币资产而言,分布式应用程序承诺使拍卖过程更容易,更值得信赖,更易于获取。”(晗冰)

