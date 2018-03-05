我国光伏累计装机居世界首位背后：近500亿补贴缺口

日前，相关权威统计数据显示，截至2017年底，我国光伏发电装机量达130GW，同比增长68．7％，连续3年位居全球首位；新增光伏发电装机53GW，增幅达53．6％，连续5年位居世界第一。

2017年，我国光伏产业可谓是全面复兴。数据显示，2017年我国多晶硅产量24．2万吨，同比增长24．7％；硅片产量87GW，同比增长34．3％；电池片产量68GW，同比增长33．3％；组件产量76GW，同比增长31．7％。光伏产业链各环节生产规模全球占比均超过50％，继续保持全球首位。

我国光伏产品的海外出口也获得了增长，海关出口数据显示，2017年1月份－12月份我国累计出口组件约37．9GW，出口量同比去年增长了约78％，2016年我国累计出口组件约为21．3GW。

同时，我国光伏产业的技术发展也取得了长足进步，不仅电池效率取得突破，最直接的体现是根据中国光伏产业发展路线图的规划，到2017年光伏投资成本可下降至6．9元／W以下，而未来光伏epc成本将下降至4～5元／W，光伏实现平价上网的日子并不太遥远了。

不过，在光伏产业一片欣欣向荣的表象下，也隐藏着弃光弃电现象亟待缓解，海外市场频频被设阻碍等诸多问题。

但这些问题中，首当其冲的就是光伏补贴缺口不断扩大。按照现行国家可再生能源基金征收标准，2017年预计会有800亿元左右的可再生能源附加费，但这笔钱根本还是入不敷出，而且经过多年的累积，到2017年底，我国可再生能源补贴缺口已达到1000亿元。光伏作为可再生能源中的最重要的一份，其补贴缺口占总缺口的近一半，也就是近500亿元。

业内人士分析，缺口之所以不断扩大，主要就是可再生能源补贴资金征收不力。例如每年应该征收1000亿元，但是征收比例约75％，每年欠收200多亿元，长此以往，造成了历史欠账，多年累积成为1000亿元的大缺口。

对此，国家能源局也在近日发布的《关于政协十二届全国委员会第五次会议第4253号（工交邮电类398号）提案答复的函》中表示，将推动相关部门不断加大可再生能源补贴资金的征收力度，明确地方的主体责任，调动地方积极性。这也将有利于光伏补贴的发放。并将择机研究可再生能源电价附加征收的相关政策。

不过，此举似乎只能解决眼前的问题，对于已出现的缺口，却并没有办法弥补。而且随着可再生能源产业的发展，尤其是光伏装机规模的不断扩大，在补贴资金的征收达到百分之百的过程中，补贴缺口也仍在累积。对此，业内人士的建议是让可再生能源征补贴资金的收额度随可再生能源规模的扩大而提高。

姑且不论这一建议是否会施行，从根本上解决光伏补贴缺口问题的办法其实业内都心知肚明。那就是加快光伏平价上网进程，一旦光伏平价上网得以实现，不仅是光伏补贴负担问题，就连可再生能源补贴负担问题都可有效缓解。而这一日期，业内预计将在2020年左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210376-1.html

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