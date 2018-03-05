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环保装备制造即将迎来重大发展机遇

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-05 21:06

在环保市场上，水治理、废气治理、固废治理及其各个细分领域都非常活跃，大家也都非常熟悉。如今，处在环保产业链上游的环保装备制造也即将迎来了重大发展机遇。

环保市场上，水治理、废气治理、固废治理及其各个细分领域都非常活跃，大家也都非常熟悉。如今，处在环保产业链上游的环保装备制造也即将迎来了重大发展机遇。

环保资讯｜环保装备制造即将迎来重大发展机遇。

2012年的《环保装备“十二五”规划》明确提出：环保装备产业总产值年均增长20％，2015年要达到5000亿元。

2014年发改委、工信部、科技部、财政部、环保部五部委制定的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，要求到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元。

　2017年10月，工信部研究制定了《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。《指导意见》明确：到2020年，环保装备制造业产值达到10000亿元。

　与此同时资料显示，我国环保装备制造自利好政策发布以来，一直保持着20％的增速前进，2015年底我国环保装备行业产值达到了5500亿元，2017年底保守预计可达到8400亿元。随着工信部绿色工业政策的发布及愈来愈严格的环保法的实施，环保装备制造也将继续保持强劲的发展势头。

环保资讯｜环保装备制造即将迎来重大发展机遇。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210377-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:环保装备环保资讯

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