环保装备制造即将迎来重大发展机遇

在环保市场上，水治理、废气治理、固废治理及其各个细分领域都非常活跃，大家也都非常熟悉。如今，处在环保产业链上游的环保装备制造也即将迎来了重大发展机遇。
在环保市场上，水治理、废气治理、固废治理及其各个细分领域都非常活跃，大家也都非常熟悉。如今，处在环保产业链上游的环保装备制造也即将迎来了重大发展机遇。
2012年的《环保装备“十二五”规划》明确提出：环保装备产业总产值年均增长20％，2015年要达到5000亿元。
2014年发改委、工信部、科技部、财政部、环保部五部委制定的《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，要求到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元。
2017年10月，工信部研究制定了《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》。《指导意见》明确：到2020年，环保装备制造业产值达到10000亿元。
与此同时资料显示，我国环保装备制造自利好政策发布以来，一直保持着20％的增速前进，2015年底我国环保装备行业产值达到了5500亿元，2017年底保守预计可达到8400亿元。随着工信部绿色工业政策的发布及愈来愈严格的环保法的实施，环保装备制造也将继续保持强劲的发展势头。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210377-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。