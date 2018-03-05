赛普拉斯推出一体化设计软件 加快物联网产品设计

先进嵌入式解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司近日宣布推出一款简化物联网(IoT)产品设计的一体化软件工具套件。全新ModusToolbox套件在业界熟悉且已经广泛部署的开放源代码Eclipse集成设计环境(IDE)内，提供了赛普拉斯的WICED物联网连接库以及PSoC微控制器(MCU)模拟和数字外设库等丰富的设计资源。该软件使物联网开发人员能够利用赛普拉斯的Wi-Fi、蓝牙？和combo解决方案的卓越性能以及其超低功耗、灵活且安全的PSoC MCU，设计他们所需的连接、处理、传感和安全功能。开发人员可以使用赛普拉斯合作伙伴和开源社区提供的插件、库和解决方案，在软件中自定义他们的用户体验，以满足具体项目的独特需求。

集一流的物联网连接、处理、感应和安全功能于一身

赛普拉斯的WICED(嵌入式设备互联网无线连接)是ModusToolbox支持的具有互操作性的集成无线软件开发套件(SDK)。该SDK包含业界最普及、经过最严格测试的Wi-Fi和蓝牙协议栈以及经过简化、使开发人员无需学习复杂无线技术的应用程序编程接口(API)。为了适应物联网双模连接发展趋势，WICED SDK支持赛普拉斯Wi-Fi和蓝牙combo解决方案以及蓝牙和蓝牙低功耗(BLE)器件。赛普拉斯无线连接解决方案集成了先进的共存引擎，可同时实现双频2.4和5 GHz Wi-Fi与双模蓝牙/ BLE 5.0应用的最优综合性能。ModusToolbox通过最新的Eclipse IDE功能强化了WICED设计流程并方便将设计应用于其他环境。

ModusToolbox支持专为物联网开发的赛普拉斯PSoC 6 MCU。PSoC 6将超低功耗40纳米工艺、低功耗设计技术、双核ARM Cortex-M4和Cortex-M0 +架构以及可配置的模拟和数字资源，以及硬件安全技术集于一身，成为业内功耗最低、最灵活的MCU。赛普拉斯外设驱动程序库(PDL)为开发人员提供了一种简单、统一的设计方法，从而最大限度地利用超低功耗双核PSoC 6架构延长电池续航时间并提供高效的处理能力。该库包含基于赛普拉斯业内领先的CapSense电容传感技术的接近和触摸感应解决方案，易于使用。ModusToolbox还使开发人员能够利用PSoC 6 MCU的硬件安全功能，如隔离执行环境、集成安全元件功能和加密加速器等保护应用中的敏感数据。

赛普拉斯PSoC 6 Wi-FiPioneer套件和ModusToolbox亮相嵌入式系统展

赛普拉斯全新的PSoC 6 Wi-Fi Pioneer套件可与ModusToolbox的一体化设计流程配合使用，可缩短物联网应用设备的设计周期。该套件包含PSoC 62 MCU和基于赛普拉斯CYW4343W Wi-Fi和蓝牙combo芯片的模组。凭借PSoC 6 MCU的超低功耗、安全处理能力以及其内部数字和模拟资源的灵活性，该套件使物联网开发人员能够轻松实现强大的无线连接，从而为云生态系统供应商提供支持，同时延长电池续航时间并缩小外形尺寸。赛普拉斯在近期的德国纽伦堡嵌入式系统展上展示了ModusToolbox和PSoC 6 Wi-Fi Pioneer套件及其完整的嵌入式系统解决方案产品线。

“物联网涵盖了从智能工厂自动化设备到联网牙刷等各种市场和应用，但这些智能产品都具有共同的基础构成模块，即：连接、处理、感应和安全。赛普拉斯ModusToolbox作为一个简单易用的软件套件，使客户能够将这些构成模块集成在一起，同时充分利用赛普拉斯业内领先的物联网连接和MCU解决方案的差异化特性。ModusToolbox为开发人员提供其熟悉的Eclipse IDE设计体验，还可让开发人员从赛普拉斯物联网生态系统中灵活地选择符合其特定设计需求的合作伙伴。”

――Sudhir Gopalswamy

赛普拉斯微控制器和连接业务部高级副总裁

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210378-1.html

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