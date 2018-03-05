展会直播|广州工业自动化展（SIAF）直播全纪录！

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2018年3月4日，2018广州国际工业自动化技术及装备展览会（SIAF）在广州中国进出口商品交易会展馆正式开幕！作为工业自动化创新性的展会，SIAF汇聚了机器人及图像技术、传感器、工业测量、连接系统、传动和机械驱动系统、控制技术等多个行业重要领域的相关展示。酷炫的展会现场，带来了自动化变革的更多可能。

顺应当前全民直播、全民看直播的形式，科技媒体工控网强势带来“直播看展”的巡展新姿势，参展商可以通过直播镜头大秀企业实力，同时也让因各种原因而错失现场观展机会的行业同仁们，能同步感受展会现场的盛况、随时随地回顾精彩瞬间。

在今天的直播现场，我们请来了行业内多家知名品牌的负责人精彩巡展、分享新知，他们都有谁？又带来哪些全新产品？马上跟科技媒体工控网小编一起来回顾吧！

康耐视【2.1馆E50号】

康耐视视觉检测系统（上海）有限公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和工业读码器的全球领先提供商。其视觉系统可以帮助客户提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消费者期望。典型机器视觉应用包括检测缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及跟踪、分类和识别零件。

在直播现场，康耐视广州分公司战略部经理汪博详细讲解了ES-A5000系列面阵扫描3D相机等竞品。该相机采用行业领先的3D图像处理算法来分析图像，相比市场上的其他已有解决方案，能够可靠地执行元件检测、拾放和线上计量应用，帮助实现更高的生产量。

配天机器人【2.1馆D01号】

安徽省配天机器人技术有限公司是大富配天集团旗下专注于工业机器人、核心零部件及行业自动化产线解决方案提供商，总部位于安徽省蚌埠市高新区。公司业务包括工业机器人本体及核心部件（伺服驱动、伺服电机等）产品的生产、销售、维修服务、技术支持和培训，同时提供机器人控制系统解决方案、成套柔性制造设备及系统、机器人应用行业自动化解决方案。

技术研发实力，是配天机器人一直走在同行前列的核心原因。据配天索利洋副总经理介绍，配天已在北京、安徽、深圳均设立研发中心，拥有研发人员逾 120 名，其中硕士学历占 90%，博士学历占 8%，这些研发人员中清华占 19%，北大占 8%，海归占 13%。研发中心经过多年的技术积累，申请专利逾百项。

深圳众为兴【2.1 馆 D41号】

作为中国领先的运动控制解决方案提供商，众为兴建立了运动控制电机驱动、数控应用、工业机器人及直线电机四大产品体系。公司产品广泛应用在工业机器人、印刷包装、金属加工、轻纺家居、电子装备、特种机床等领域，成为运动控制行业应用领域的代表性品牌。

直播现场邀请到众为兴市场部经理王亮带领大家巡展，详细介绍了众为兴RTEX总线运动控制卡、ADT-6330R、龙门双驱等展品。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210379-1.html

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