今日头条发布平昌冬奥会阅读大数据：短道速滑男子500米最受国人关注

近日，国内领先的资讯阅读平台今日头条发布平昌冬奥会阅读大数据报告。报告显示，最受国人关注的中国队比赛是短道速滑男子500米。

这一结果并不令人意外。2月22日，平昌冬奥会短道速滑男子500米决赛，中国选手武大靖以39秒584的成绩打破世界记录强势夺冠，为中国赢得平昌冬奥首枚金牌，也是中国男子短道速滑队在冬季奥运会上的首枚金牌。

根据“头条指数”计算的数据，短道速滑男子500米比赛相关报道在今日头条上获得了1654万阅读。

今日头条平昌冬奥会阅读大数据报告还显示，短道速滑女子500米、冰壶混双也受到用户关注，分列阅读数据排行榜2、3名。

短道速滑女子500米是中国队传统优势项目，曾连续获得四届冬奥会金牌，此次比赛中，中国选手范可新和韩雨桐因被裁判认定犯规，无缘奖牌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210381-1.html

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