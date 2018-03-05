今日头条发布平昌冬奥会阅读大数据：短道速滑男子500米最受国人关注
近日，国内领先的资讯阅读平台今日头条发布平昌冬奥会阅读大数据报告。报告显示，最受国人关注的中国队比赛是短道速滑男子500米。
这一结果并不令人意外。2月22日，平昌冬奥会短道速滑男子500米决赛，中国选手武大靖以39秒584的成绩打破世界记录强势夺冠，为中国赢得平昌冬奥首枚金牌，也是中国男子短道速滑队在冬季奥运会上的首枚金牌。
根据“头条指数”计算的数据，短道速滑男子500米比赛相关报道在今日头条上获得了1654万阅读。
今日头条平昌冬奥会阅读大数据报告还显示，短道速滑女子500米、冰壶混双也受到用户关注，分列阅读数据排行榜2、3名。
短道速滑女子500米是中国队传统优势项目，曾连续获得四届冬奥会金牌，此次比赛中，中国选手范可新和韩雨桐因被裁判认定犯规，无缘奖牌。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210381-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。