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美图美妆掀起颜值百团PK 成功探索粉丝经济新生态产业链

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-03-05 23:01

美图美妆掀起颜值百团PK 成功探索粉丝经济新生态产业链

　　电商春季大促热潮袭来，由美图公司打造的国内首家体验式美妆电商美图美妆凭借“颜值战队”小游戏成功刷屏社交网络，成为今春最受瞩目的电商活动之一。除了亿元红包大奖、队长专属五折福利吸引众多忠实用户纷纷参战外，美图美妆还专门设置了明星榜单，而榜单内的百团大战更是十分激烈，颇受关注。不少粉丝组团证明偶像颜值，守护自家爱豆的“盛世美颜”。

　　网友“林周周”是忠实“暖阳”，在发现“刘昊然后援会官博”发布战队邀请后，她便立即上传自己接机时拍下的独家美照参与PK，99分的超高得分让“林周周”兴奋不已，马上晒到微博与后援会其他成员分享，并激动地表示“昊然弟弟的颜值是有认证的!其他暖阳们也快来加入战队吧!”除了像“林周周”一样上传爱豆照片进行PK外，还有的粉丝上传了自己的照片实力证明昊然弟弟有一群高颜值迷妹。网友“萱turbo”在颜值PK中获得了87分，兴奋地在官博发出的“英雄帖”下留言“看这里! ”。截至上周末，“刘昊然后援会官博” 的颜值战队已累计获得超过15000分，以7000多分的绝对优势领先第二名，成为颜值百团PK中当之无愧的王者。

美图美妆掀起颜值百团PK 成功探索粉丝经济新生态产业链

　　刘昊然后援会官博发布的颜值战队相关消息

　　据了解，蔡依林、周笔畅、白举纲、黄子韬等人气唱将、当红鲜肉的粉丝团们也都组建了专属颜值战队，并在微博、贴吧、微信朋友圈等社交平台发布“高颜值粉丝”集结令，共同守护偶像颜值。而在粉丝团官微的集结令下也出现了不少趣味留言，比如“打开全是周笔畅”;也有粉丝为自己的颜值得分不高而感到懊恼，白夫人“三分钟热度止于PAx”就表示“我拉低了美菜的颜值，我检讨”。除了当红明星们的迷妹自发参与外，美图美妆还邀请了小树幸福、刘小葵Sammy、桃子carol等知名时尚美妆博主组建战队，参与颜值PK，让粉丝在证明自家爱豆颜值的同时，有机会瓜分亿元红包大奖。

美图美妆掀起颜值百团PK 成功探索粉丝经济新生态产业链

　　美图美妆颜值战队游戏明星榜单

　　颜值战队的创意新玩法凭借“颜值”这一关键词找到了撬动“粉丝经济”的命门，成功吸引了数百万粉丝关注，而游戏本身强烈的参与感又提高了平台与粉丝的粘性。而此次对“粉丝经济”的探索，也意味着美图美妆的生态链条再次实现迭代更新，实现了从人、货、场匹配的交易平台，到人、内容、消费互动的消费平台转变，成功打造了IP-粉丝-品牌-消费者互动的新生态产业链条。

　　其实，颇受粉丝认可的“颜值战队PK”只是美图美妆“3月焕新妆，满分女神节”大促中的活动之一。而此次主题大促也已进入高潮阶段，3月5日正式上线的 “满600返600”的超值福利引爆全场，引发全民春季“变美”狂欢。据了解，在3月5日到3月8日期间，在美图美妆内实付金额满600元的用户就有机会获得 600元的无门槛优惠券。活动期间每天均有1000个幸运名额供用户抢领。“哈哈~抢到啦!抢到啦!美图美妆满600返600无门槛券~我要做满分女神~”网友“伊伊”在微博上发出的女神宣言，让不少网友羡慕不已，也纷纷加入抢券大军中。此外，平台也同步推出了“N元任选”、“高颜值女神馆”等多项优惠，助力用户轻松变身“满分女神”。

美图美妆掀起颜值百团PK 成功探索粉丝经济新生态产业链

　　满分女神节满600返600活动页面

　　此外，美图美妆还举行了一系列趣味十足的线下活动，“魔都地铁解码百分女神”以及即将进行的“100分女神挑战赛”等吸引了不少用户积极参与而活动主推的AI测肤功能则可以让用户更了解自己的皮肤状态，获得针对性强的产品推荐，以超值优惠的价格享受一站式美肤新体验。

　　同时美图美妆还持续致力于为用户打造安心的正品购物环境，坚持直营直采、入仓全检，用心挑选适合中国消费者的优质产品，加速布局全球正品供应链;并与众安保险深度战略合作，提供“假一赔十”“七天无忧退货”的正品保障承诺，全力为用户打造安全可靠的购物环境。

美图美妆掀起颜值百团PK 成功探索粉丝经济新生态产业链

　　美图美妆与众安保险战略合作

　　“满分女神节”大促正酣，而未来美图美妆会继续凭借AI黑科技、强大的正品保障砥砺前行，打造品质电商，让更多消费者通过美图美妆买到适合自己的美妆产品，成为真正的“满分女神”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210382-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:产业链图美百团

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