区块链领域的性别歧视：女性投资者不到十分之一

（原标题：Women in Cryptocurrencies Push Back Against ‘Blockchain Bros’）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据《纽约时报》网站报道，在今年1月份召开的北美比特币会议（North American Bitcoin Conference）上，共有84位男性演讲者，而女性只有3位，会后的官方聚会则在迈阿密脱衣舞俱乐部进行。

虚拟货币以及区块链技术是构成数字货币基础的分布式数字账本技术，其旨在成为一种大众化、平等化的力量，并日益受到乌托邦式的推崇。但是，一直试图参与区块链技术的很多女性却发现，该领域和其他技术行业一样存在性别歧视问题。一些研究估计，女性仅占区块链投资者的4％到6％。这种不平衡很重要，因为对于一个行业来说，其早期通常是创造财富的时机，期间的大赢家会选择投资目标以及未来的开发方向，从而引发一连串的后果。

现在，一些早期的女性投资者和企业家开始有了危机感，并想要推倒重来。

风险投资家Alexia Bonatsos在Twitter上写道，“女性朋友们，多参与数字货币吧 。否则，男人又要获得所有的财富。”

一些数字加密领域的领导者现在正在通过组织各种活动，成立俱乐部以及举行会议来吸引女性进入这个行业。创业投资公司Future Perfect Ventures创始人Jalak Jobanputra和其他区块链开发人员本月聚集纽约讨论这个问题。她们后来宣布，将组建一个称为“集体未来”（ Collective Future）的区块链多元化倡导组织，并推动各个数字加密公司签署多样性承诺。

Jobanputra女士表示，“发展初期往往会决定一个行业的文化和参与决策者”。她拉来资助eBay和亚马逊的风险投资家，接下来这些人将为她们的组织提供资金。

图示：一些数字加密领域的领导者现在正在通过组织各种活动，成立俱乐部以及举行会议来吸引女性进入这个行业。

数字货币早期投资者Arianna Simpson表示，男性对数字货币的兴趣激增恰恰应该提醒女性，即便没有专业知识或者博士学位，也能够在这个生态系统中茁壮成长。

“女性总是喜欢质疑自己是否合格，”她说，但看看我们周围的这些小丑。”

一些女性表示，一些事件的反响令人鼓舞。硅谷企业家Brit Morin最近举办了一场女性专属的区块链聚会，其门票在一个小时之内就系数售罄。她将会议搬到了更大的场地，500个座位再次售罄。因此她为这次会议建立了一个直播流。当天晚上，有16,000名观众观看了会议直播。

“我们有机会重塑整个金融体系，” Morin女士表示，“女性也希望成为其中的一部分。”

由于数字货币领域缺乏多样性，伴随着阻力而来的愤怒越来越大。DateCoin的Facebook广告和区块链初创公司Prodeum的性别歧视事件被下线。两家公司都没有回复置评请求。

上个月在迈阿密召开的北美比特币会议也暴露出该行业性别不平等问题，该会议由知名投资者Moe Levin组织。Levin最初敲定了86名男性和1名女性为会议演讲者。在遭到投诉之后，他将两名男子替换为女性，结果就是84名男性演讲者以及3名女性演讲者，他认为这足够了。

“巧合的是，男性人数多于女性人数，” Levin 表示，“这并不是故意的，只是我们没有时间来找到更多女性。”

当数字货币行业的其他人意识到会后聚会安排在脱衣舞俱乐部有些不妥时，他们曾劝说Levin更换聚会地点。但Levin坚持说脱衣舞俱乐部是他能找到的最方便和最安全的场所。

“迈阿密市区没有太多的大型活动空间，” Levin 表示，“我们需要更多的安全措施。”

而去年的北美比特币会议开幕派对则是以身着内衣的模特为特色，她们全身涂成了黄金色，并印有比特币的标志。

“Levin每年都会做一些类似于性别歧视的事情，“为世界银行创建区块链工作组的女性创业者Rose Chan如是指出。现在Chan创办了自己的数字货币项目，“他做了一些改动，这实际上意味着他想到了这一点。”

一些女性投资者表示她们将会抵制这种会议。

Levin表示这种反应让他感到惊讶，“有那么多人玩得很开心，”他说。

在女性参与数字货币领域的一些实践中，比挫折感更多的是让人感到愤怒和悲伤。在最近的一天晚上，约有50名对数字货币感兴趣的年轻女性聚集在帕洛阿尔托女子俱乐部。有些人是附近斯坦福大学的工程专业学生。

喝下三两杯葡萄酒之后，她们分享了各自的故事：有些人被误认为是招聘模特，还有一些人是在求职面试中被提出非分要求，有些人并不相信她们是工程师。

其他女性则谈到了区块链相关文化如何让她们感到厌倦。Zcash是一款旨在增强隐私的新型数字货币，公司开发人员Jay Graber总是戴着用数字货币技术中RAM制成的绿色耳环。她表示，自2011年以来自己对区块链技术产生了极大的兴趣。但现在她不太确定。

“在我进入这个领域之前，我从未感到不安全，” Graber 表示，“但我意识到没有人像我一样。当你没有看到任何和你一样的人时，这种感觉非常难受。“

Graber称自己已经在考虑离开这个行业。

“我总有被排除在外的感觉，”她说，“这只是一种普遍的异化状态。”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210383-1.html

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