本月中旬谷歌将发布Android P开发者预览版

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,据《福布斯》网站报道,爆料大神埃文·布拉斯(Evan Blass)透露,谷歌将在本月中旬公开下一代系统Android P的开发者预览版(第一版)。谷歌计划在5月上旬的I/O开发者大会上发布正式版的Android P。

人们预计,Android P会把焦点放在对设备安全的保障上。大家已经大量探讨过一项功能——限制后台app对设备传感器的权限,这样只有前台运行的程序能够访问手机摄像头。此外,这一系统可能提供的呼叫筛选功能可屏蔽来自未知、私人和付费号码的通话。

越来越多的手机制造商正考虑采用与苹果iPhone X顶部凹槽类似的设计,Android P很有可能针对屏幕上的凹槽位置进行调整。

夜间模式有助于节约OLED屏幕的电量,因此,这一功能很受关注。有传闻称,新一代Android代码中将能够内置夜间模式。但Android P团队已证实,这只是误传。但不过Android P确实提供了一个切换功能(通过开发者选项切换到面向开发者的设置界面中),以降低开发者在应用中测试夜间模式的难度。

去年3月21日,谷歌公布了Android Oreo的开发者预览。据猜想,Android P的功能在预览版中已得到完善,I/O开发者大会中并不会新添重大功能,而该系统的焦点是在整个生态系统中寻找漏洞。虽然具体发布日期仍是未知数,但它很可能以某种甜食命名,很多人猜想会与“派”有关,即Android Pie。(惜辰)

