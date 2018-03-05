本月中旬谷歌将发布Android P开发者预览版,android 谷歌 手机 app
（原标题：Android's Secret Future Will Be Revealed This Month）
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据《福布斯》网站报道,爆料大神埃文・布拉斯(Evan Blass)透露，谷歌将在本月中旬公开下一代系统Android P的开发者预览版(第一版)。谷歌计划在5月上旬的I/O开发者大会上发布正式版的Android P。
人们预计，Android P会把焦点放在对设备安全的保障上。大家已经大量探讨过一项功能――限制后台app对设备传感器的权限，这样只有前台运行的程序能够访问手机摄像头。此外，这一系统可能提供的呼叫筛选功能可屏蔽来自未知、私人和付费号码的通话。
越来越多的手机制造商正考虑采用与苹果iPhone X顶部凹槽类似的设计，Android P很有可能针对屏幕上的凹槽位置进行调整。
夜间模式有助于节约OLED屏幕的电量，因此，这一功能很受关注。有传闻称，新一代Android代码中将能够内置夜间模式。但Android P团队已证实，这只是误传。但不过Android P确实提供了一个切换功能(通过开发者选项切换到面向开发者的设置界面中)，以降低开发者在应用中测试夜间模式的难度。
去年3月21日，谷歌公布了Android Oreo的开发者预览。据猜想，Android P的功能在预览版中已得到完善，I/O开发者大会中并不会新添重大功能，而该系统的焦点是在整个生态系统中寻找漏洞。虽然具体发布日期仍是未知数，但它很可能以某种甜食命名，很多人猜想会与“派”有关，即Android Pie。(惜辰)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210384-1.html
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