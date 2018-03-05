中国城市轨道交通发展趋势分析 城轨类型呈多元化发展

随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下，中国在“十三五”期间，全国城市轨道交通将会有3000公里左

中国当前处于城镇化高速推进阶段，城镇化率以每年1个百分点的速度增加，这意味着每年有两千万左右的新增城市人口，由此将给中国现有城市交通基础设施带来巨大挑战，另外中国城市建设的同时还需受到国家保护耕地政策的限制，因而决定了中国城市只能走土地集约型发展道路，不能向美国等国家一样发展小汽车为主的交通方式，城市轨道交通建设成为中国的首选。

城市轨道交通是采取轮轨运转方式的快速大运量公共交通的总称，主要有地铁、城市轻轨等。相比于私家车、城市公交等运输方式，城市轨道交通具有大容量、集约性、高效率、低能耗、低污染等特点，可以有效缓解城市交通拥堵现状，同时也有利于解决能源紧张、环境污染问题，此外，城市轨道交通建设有助于优化城市布局，成为城市良性发展的助推器。

目前中国城市轨道交通建设较世界发达国家仍有较大差距。以北京为例，2016年，北京市共登记常住人口2172.9万人，但截至2016年底其轨道交通运营里程只有650.4公里，仅占全市公共交通出行的1/4左右；人口只有1000万左右的巴黎市，却拥有地铁及城市轨道交通1000公里左右，轨道交通出行占到公共交通出行的4/5以上，世界上其他发达国家公共交通也基本呈现这一格局。

综合轨道交通诸多优势，以及中国城市交通现状，发展轨道交通建设成为城市发展到一定规模之后的必然选择。

中国城市轨道交通发展趋势分析

(一)投资规模快速增长趋势

随着城市化进程的逐步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。在国家宏观政策引导和扶持下，中国在“十三五”期间，全国城市轨道交通将会有3000公里左右新建成并投入运营，中国城市轨道交通进入另一个蓬勃发展时期。

(二)城轨类型多元化发展趋势

随着经济发展，城镇化速度不断加快，特别是东部沿海区域城镇化率不断增高，致使城市市区规模越来越大，某些地区城市体制的改变城市规模也越来越大，城市轨道交通需求增大，城市轨道交通规划的范围，延伸的里程已盖了城市和乡镇的大部分区域，为城市轨道交通发展注入了新的活力。城市轨道交通不在单单以发展地铁为主，城市轻轨加入加快了建设速度，科学技术的进步，不同类型的轨道交通也进入了并行发展时期，呈现多元化发展态势，并开始注重轨道交通与城市环境的协调发展。

在经济特别发达的一些地区，如珠三角、长三角、京津冀经济区，城市轨道交通开始向城际轨道交通领域拓展，这三个地区都在以城市轨道交通的理念编制城际轨道交通发展建设的规划，为城市轨道交通发展拓展了更广阔的发展空间。

总体看来，中国城市轨道交通建设呈现多元化发展趋势，要做好以城市为主轨道交通枢纽规划。目前，除了悬挂式单轨外，世界上的所有城市轨道交通的技术制式在中国都已开始采用。这些制式是：地铁(含高架和地面线路，高峰小时单向客运量达3万-6万)、轻轨(含现代有轨电车，高峰小时单向客运量达1万-3万)、跨座式单轨线路(如重庆单轨较新线)、线性电机线路(如广州地铁4号线、5号线)、无人驾驶自动导向系统(如北京机场新建线路)、市域快速轨道系统(如：大连、天津滨海线)等。

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