两会快讯 ：全面放开一般制造业

李克强总理在政府工作报告中提出，促进外商投资稳定增长。加强与国际通行经贸规则对接，建设国际一流营商环境。全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老
十三届全国人大一次会议9时在人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强关于政府工作的报告等。李克强总理在政府工作报告中提出，促进外商投资稳定增长。加强与国际通行经贸规则对接，建设国际一流营商环境。全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放。有序开放银行卡清算等市场，放开外资保险经纪公司经营范围限制，放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，统一中外资银行市场准入标准。实施境外投资者境内利润再投资递延纳税。简化外资企业设立程序，商务备案与工商登记“一口办理”。全面复制推广自贸区经验，探索建设自由贸易港，打造改革开放新高地。
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