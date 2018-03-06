OPPO R15超高屏占比 是行业内异形全面屏的最好方案

上周，OPPO正式为新品开启首轮预热，宣布OPPO R15和R15梦镜版即将到来。在官方TVC中，OPPO R15一闪而过却瞬间惊艳，引起人们一致关注。

今日，OPPO官方正式放出OPPO R15外观渲染视频，OPPO R15全新设计一览无余。从正面来看，OPPO 15采用异形屏设计，对比传统手机设计有着强烈的视觉冲击。

对于OPPO R15异形屏设计，官方称之为超视野全面屏。而之所以有此称谓在于，首先异形屏依然属于全面屏的范畴，但关键在于它是目前全面屏方案中最先进的设计，有着远超一般全面屏设计的视野，更是实现100%理想屏占比的必经阶段。

一直以来，OPPO坚持用户体验为中心，总是致力于通过科技创新，第一时间推动用户体验的提升。不过，要完成异形屏的设计并不容易，它要求对面板的特殊切割和对顶部元件的重新布局。

据了解，OPPO内部建立有多个核心研发实验室，全面覆盖外观、影像、闪充等。国家知识产权局资料显示，OPPO在2017年就申请了相关专利，并在9月获得了授权，相比苹果还要早三个月，OPPO R15所采用的超视野全面屏设计正是如图专利方案。如今，OPPO R15即将发布，这意味着OPPO很有可能将是国内最早实现异形屏商用的厂商。

得益于异形屏设计， OPPO R15的屏占比大为提升。数据显示，OPPO R15采用6.28英寸Super-V Display超视野全面屏， 19:9屏幕比例，屏占比已经达到令人惊叹的90%。在同样的页面，相比传统16：9屏幕手机，OPPO R15往往能显示更多内容。同时， OPPO超窄边框的设计在R15上也得以延续，搭配超视野全面屏带来了更震撼的视觉体验。

而且，作为国内领先的智能手机终端厂商，OPPO深知优秀的硬件必须经由系统用心的优化才能带给消费者最佳的体验。2017年，OPPO针对全面屏为R11s开发了独特的手势操作。我们有理由相信，R15在交互方面将更加优化，真正成为更好用的异形屏手机。

此外，除了异形屏，始终坚持拍照手机定位的OPPO显然依然会在拍照方面带来重大升级。结合OPPO官方“AI智能拍照，让美更自然”的宣传语来看，AI预计将成为OPPO拍照方面重大的升级点。2017年，OPPO R11s率先在前置拍照中引入行业领先的AI算法，引领了“自然美”的概念。如今，OPPO R15继续强化AI这一功能点，更值得我们期待。

高颜值一直是OPPO手机一个鲜明的标签，但好看更好用才是越来越多用户选择OPPO的关键所在。2018年，OPPO走在行业前沿，成为国内异形屏潮流的引领者，却也坚持用户体验这一初心。目前，OPPO R15官网预约活动已经启动，预约量突破93万，更在持续刷新中。我们有理由相信，颜值与实力兼具的OPPO R15显然将因此成为更多年轻人新的最佳之选。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210387-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm