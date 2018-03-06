京瓷Z系列时钟振荡器开始供样

京瓷株式会社新开发的Z系列时钟振荡器(SPXO)已开始提供样品。该产品符合AEC-Q100/200可靠性规格，并且缩短了供样周期(最短一天，因地而异)。

时钟振荡器是一种向控制电路发出时钟信号来实现电子设备正常运行的重要元件。

近年来，随着平板电脑等通信设备、MFP、医疗设备、工业设备的更新换代不断加速，对相关元器件的供应速度要求也越来越高。

此外，电子设备的日趋小型化、高性能化以及物联网的发展，让时钟振荡器的用途变得越来越广泛，例如，安装在室外的智能电表以及ADAS(高级驾驶辅助系统)摄像头等车载设备都会用到时钟振荡器，因此，需要确保振荡频率免受外界温度变化影响。

此次新开发的Z系列时钟振荡器满足了这些市场需求，有利于推动终端市场的发展。

■Z系列时钟振荡器规格

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210388-1.html

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