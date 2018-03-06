京瓷Z系列时钟振荡器开始供样
京瓷株式会社新开发的Z系列时钟振荡器(SPXO)已开始提供样品。该产品符合AEC-Q100/200可靠性规格，并且缩短了供样周期(最短一天，因地而异)。
时钟振荡器是一种向控制电路发出时钟信号来实现电子设备正常运行的重要元件。
近年来，随着平板电脑等通信设备、MFP、医疗设备、工业设备的更新换代不断加速，对相关元器件的供应速度要求也越来越高。
此外，电子设备的日趋小型化、高性能化以及物联网的发展，让时钟振荡器的用途变得越来越广泛，例如，安装在室外的智能电表以及ADAS(高级驾驶辅助系统)摄像头等车载设备都会用到时钟振荡器，因此，需要确保振荡频率免受外界温度变化影响。
此次新开发的Z系列时钟振荡器满足了这些市场需求，有利于推动终端市场的发展。
■Z系列时钟振荡器规格
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210388-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。