挖比特币那么费电,为何美国地方官员还想招商

(原标题:Is Bitcoin a Waste of Electricity, or Something Worse?)

图注:汤姆·皮斯沃斯(Tom Pillsworth,右),他的公司负责运营和维护位于纽约州普拉茨堡(Plattsburgh)市一家旧纸仓库里的比特币矿机。

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息,比特币挖矿电力消耗巨大,在《纽约时报》近日一篇文章中,美国经济学家泰勒·考恩表示,相对于开采比特币,开采黄金可以更好地利用资源,因为即使黄金失去了价值,还可以用来填充牙齿。与此同时,美国一些地方面临用电减少和传统工厂倒闭,又让这些地方的官员对比特币矿业公司欲拒还迎,他们希望这些公司能消耗多余的电力和为本地带来就业机会。

一家制造企业最近宣布,将搬迁至纽约州北部一座废弃炼铝厂内,以利用来自美国圣劳伦斯河的廉价电力。

不过这家企业不打算炼铝,而是想“开采”比特币。

货币本是购买商品的一种手段,但现在,美国最热门的投资是购买数字货币。这一投资热潮引起了人们质疑:近几年来美国经济增长放缓的原因之一,是否就是美国人忙于变换自己的注意力。虽然比特币的开采可能不属于劳动密集型产业,但它将时间、能源和资本从其它更富有成效的经济活动中转移出来——经济学家称,这些活动本来可用于加快经济增长。

美国纽约州联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)前研究主管詹姆斯·麦克安德鲁斯(James McAndrews)表示:“现在看来,我们不断壮大的数字基础设施,很大一部分被‘开采’数字货币等活动所蚕食,这比无所作为更糟糕。”

按照一系列标准,美国正面临生产率下滑的问题。在美国,几乎有20%的成年人在他们年富力强的时候,既不工作也不努力去找工作。而已拥有工作岗位的美国人中,相比以前更不愿意去创业。即使是最基本的生产部门,其增速也在下滑。与此同时,美国人的性生活越来越少,生育的孩子数也越来越少。

图注:在纽约普拉茨堡(Aurburn)市的比特币矿场,汤姆·皮斯沃斯在安装设备。

一些经济学家发现,有证据表明,现在人们宁愿玩电子游戏,而不是去工作;宁愿登录社交网站,而不是去与人交往;他们将越来越多的时间、资本和自然资源花在虚拟产品:社交媒体、电子游戏和最近流行的数字货币上。

比特币是规模最大的数字货币,是一个特别贪婪的资源消耗者,获得新的比特币类似于彩票中奖,而每张彩票都需要用电力购买。

比特币矿工通过提交数学难题答案来争夺比特币,这一过程被称为挖矿。矿工们没有解决问题,而是用电脑提交海量的有关问题答案的猜测。对矿工来说,这项活动仍有利可图:目前每个比特币的价值超过10000美元。

比特币信徒们坚持认为挖矿是一项有价值的活动。他们将比特币描述为一种优势货币,最终将被广泛使用,并预测区块链将有更广泛的应用。区块链是记录比特币所有权和验证交易的数字化记账方法。

但是,比特币仍难以用于日常交易活动,实际上,比特币开采是一种投机性投资,就像开采黄金一样。美国乔治梅森大学(George Mason University)的经济学家泰勒·考恩(Tyler Cowen)表示,相对于开采比特币,开采黄金可以更好地利用资源,因为即使黄金失去了价值,还可以用来填充牙齿。

他说:“但用于比特币的资源,再也不能回收。”

纽约州普拉茨堡市市长科林·里德(Colin Read)也视比特币开采为一个公害。上世纪50年代,随着圣劳伦斯河兴建了几座大型发电站,该市获得了稳定而且廉价的电力供应。但比特币矿业公司像一群饿狼一样,吞噬着这些电力。

里德表示,目前,比特币开采现消耗了该市大约10%电力,这迫使普拉茨堡市在公开市场上额外购买越来越多的电,其价格是基础成本的100倍以上。

同时也是一名经济学教授的里德称,他宁愿将该市的廉价电力供应给雇佣大量员工的公司。如生产瓶盖的Mold-Rite塑料公司——虽然它也消耗了该市10%电力,但它雇佣了大约200名员工。而比特币矿业公司呢? 里德表示:“他们雇了一名保安。还有一个人,只在有事的时候才来。”

自称是普拉茨堡第一家比特币矿商的大卫·鲍曼(David Bowman)称:“我很早以前就开始了比特币挖矿活动,大约是在2014年。”现在,他拥有20台比特币矿机。

图注:位于纽约州普拉茨堡的瓶盖制造商Mold-Rite塑料公司。该公司消耗的电力与比特币矿商相同,但雇佣了约200员工。

图注:比特币矿业公司已经开始进驻普拉茨堡市的一家旧造纸厂。

几年前,鲍曼在一座旧的纸仓库里租了一间房间,在那里,他专门用于挖比特币的硬盘昼夜不停地运行着。这些硬盘并排安放在铁丝架上,用于散热的风扇呼呼作响。此后,大约有六家其它比特币矿业公司搬进了同一栋大楼。

出生于普拉茨堡市的鲍曼称,他对市长的担忧表示同情。他是自己公司里唯一的雇员,目前仍是加勒比格林纳达岛上的一名全日制医科学生。但是,挖掘比特币让他得以支付大学学费,而且仍在为他提供医学院的学费。

相对于比特币挖矿,他不认为在普拉茨堡市有更好的选择。

鲍曼表示,尽管他的公司没有雇佣其他员工,但他向一家经营和维护机器的公司支付费用,这家公司为一名投资者所拥有,并雇佣了一名员工。

其它组织也不看好虚拟货币。欧洲最大电力公司埃奈尔(Enel)本月早些时候表示,出于环保考虑,它无意向数字货币矿商出售电力。

该公司部分为意大利政府所有,它在一份声明中表示:“我们的方向很明确,即去碳化和可持续发展。我们认为将能源密集用于数字货币挖矿是一种不可持续的做法,也不符合我们所追求的商业模式。”

一些比特币矿商强调他们大量使用可再生能源,但这些能源本来可以用于其它目的。以加拿大魁北克省为例,该地以水力发电闻名。由于当地对电力需求下降,导致该省考虑向美国麻萨诸塞州输出电力,后者正寻求增加目前电力消耗中可再生能源所占的比例。但现在,面对一波数字货币矿场的用电申请,魁北克省在重新权衡这一计划。

图注:大卫·鲍曼(David Bowman)在纽约州普拉茨堡市拥有一家名为Plattsburgh BTC的比特币矿业公司。

美国一些公用事业公司也急需新客户——美国国内对电力的需求正在下降,因为像铝冶炼这样的耗电行业已经转移到其它国家,而家庭越来越多地使用更省电的LED灯泡。

美国能源咨询公司McCullough Research的罗伯特·麦卡洛(Robert McCullough)表示:“对于有人想使用电力,他们很感激。”

此外,美国很多地方渴望增加就业机会,虽然虚拟货币矿业公司带来的就业机会相对较少。

文章开头提到的被关闭的铝冶炼厂位于美国小镇马赛纳(Massena),该镇距离普拉茨堡市大约有两个小时的路程,一直以来拥有稳定的廉价电力供应,但它已失去了几家主要雇主,包括这家铝冶炼厂和通用汽车公司的一家工厂。

在纽约州,纽约电力管理局(New York Power Authority)为富兰克林、杰斐逊和圣劳伦斯等县市的工业用户保留了490兆瓦的低成本电力,其中包括马赛纳。当地工业的衰退使得目前只有52%的电力被使用,这就是为什么当一家名为Coinmint的公司提议在旧的铝冶炼工厂中安装16000台电脑时,当地官员们感到非常开心。

该公司仍在就有关合同进行谈判,他告诉纽约电力管理局,该公司将雇佣150名员工。根据纽约电力管理局的数据,过去雇主每创造30.5个工作岗位,能换取1兆瓦的低成本电力,而Coinmint计划每兆瓦创造10个新工作岗位。与零相比,10显然更好一些。

马塞纳镇镇长史蒂文·奥肖内西(Steven D. O 'Shaughnessy)表示:“我们的计划是尽可能地引进雇主。就像我一直在说的,我会尽我所能。”

图注:纽约州普拉茨堡市市长科林·里德(Colin Read)表示,比特币开采消耗了该市10%的电力。

