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挖比特币那么费电，为何美国地方官员还想招商

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-06 01:05

挖比特币那么费电，为何美国地方官员还想招商,比特币 美国 电力

（原标题：Is Bitcoin a Waste of Electricity, or Something Worse?）

比特币挖矿背后：倒闭的工厂与电力巨兽

图注：汤姆・皮斯沃斯(Tom Pillsworth，右)，他的公司负责运营和维护位于纽约州普拉茨堡(Plattsburgh)市一家旧纸仓库里的比特币矿机。

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，比特币挖矿电力消耗巨大，在《纽约时报》近日一篇文章中，美国经济学家泰勒・考恩表示，相对于开采比特币，开采黄金可以更好地利用资源，因为即使黄金失去了价值，还可以用来填充牙齿。与此同时，美国一些地方面临用电减少和传统工厂倒闭，又让这些地方的官员对比特币矿业公司欲拒还迎，他们希望这些公司能消耗多余的电力和为本地带来就业机会。

文章全文编译如下：

一家制造企业最近宣布，将搬迁至纽约州北部一座废弃炼铝厂内，以利用来自美国圣劳伦斯河的廉价电力。

不过这家企业不打算炼铝，而是想“开采”比特币。

货币本是购买商品的一种手段，但现在，美国最热门的投资是购买数字货币。这一投资热潮引起了人们质疑：近几年来美国经济增长放缓的原因之一，是否就是美国人忙于变换自己的注意力。虽然比特币的开采可能不属于劳动密集型产业，但它将时间、能源和资本从其它更富有成效的经济活动中转移出来――经济学家称，这些活动本来可用于加快经济增长。

美国纽约州联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)前研究主管詹姆斯・麦克安德鲁斯(James McAndrews)表示：“现在看来，我们不断壮大的数字基础设施，很大一部分被‘开采’数字货币等活动所蚕食，这比无所作为更糟糕。”

按照一系列标准，美国正面临生产率下滑的问题。在美国，几乎有20%的成年人在他们年富力强的时候，既不工作也不努力去找工作。而已拥有工作岗位的美国人中，相比以前更不愿意去创业。即使是最基本的生产部门，其增速也在下滑。与此同时，美国人的性生活越来越少，生育的孩子数也越来越少。

比特币挖矿背后：倒闭的工厂与电力巨兽

图注：在纽约普拉茨堡(Aurburn)市的比特币矿场，汤姆・皮斯沃斯在安装设备。

一些经济学家发现，有证据表明，现在人们宁愿玩电子游戏，而不是去工作；宁愿登录社交网站，而不是去与人交往；他们将越来越多的时间、资本和自然资源花在虚拟产品：社交媒体、电子游戏和最近流行的数字货币上。

比特币是规模最大的数字货币，是一个特别贪婪的资源消耗者，获得新的比特币类似于彩票中奖，而每张彩票都需要用电力购买。

比特币矿工通过提交数学难题答案来争夺比特币，这一过程被称为挖矿。矿工们没有解决问题，而是用电脑提交海量的有关问题答案的猜测。对矿工来说，这项活动仍有利可图：目前每个比特币的价值超过10000美元。

比特币信徒们坚持认为挖矿是一项有价值的活动。他们将比特币描述为一种优势货币，最终将被广泛使用，并预测区块链将有更广泛的应用。区块链是记录比特币所有权和验证交易的数字化记账方法。

但是，比特币仍难以用于日常交易活动，实际上，比特币开采是一种投机性投资，就像开采黄金一样。美国乔治梅森大学(George Mason University)的经济学家泰勒・考恩(Tyler Cowen)表示，相对于开采比特币，开采黄金可以更好地利用资源，因为即使黄金失去了价值，还可以用来填充牙齿。

他说：“但用于比特币的资源，再也不能回收。”

纽约州普拉茨堡市市长科林・里德(Colin Read)也视比特币开采为一个公害。上世纪50年代，随着圣劳伦斯河兴建了几座大型发电站，该市获得了稳定而且廉价的电力供应。但比特币矿业公司像一群饿狼一样，吞噬着这些电力。

里德表示，目前，比特币开采现消耗了该市大约10%电力，这迫使普拉茨堡市在公开市场上额外购买越来越多的电，其价格是基础成本的100倍以上。

同时也是一名经济学教授的里德称，他宁愿将该市的廉价电力供应给雇佣大量员工的公司。如生产瓶盖的Mold-Rite塑料公司――虽然它也消耗了该市10%电力，但它雇佣了大约200名员工。而比特币矿业公司呢? 里德表示：“他们雇了一名保安。还有一个人，只在有事的时候才来。”

自称是普拉茨堡第一家比特币矿商的大卫・鲍曼(David Bowman)称：“我很早以前就开始了比特币挖矿活动，大约是在2014年。”现在，他拥有20台比特币矿机。

比特币挖矿背后：倒闭的工厂与电力巨兽

图注：位于纽约州普拉茨堡的瓶盖制造商Mold-Rite塑料公司。该公司消耗的电力与比特币矿商相同，但雇佣了约200员工。

比特币挖矿背后：倒闭的工厂与电力巨兽

图注：比特币矿业公司已经开始进驻普拉茨堡市的一家旧造纸厂。

几年前，鲍曼在一座旧的纸仓库里租了一间房间，在那里，他专门用于挖比特币的硬盘昼夜不停地运行着。这些硬盘并排安放在铁丝架上，用于散热的风扇呼呼作响。此后，大约有六家其它比特币矿业公司搬进了同一栋大楼。

出生于普拉茨堡市的鲍曼称，他对市长的担忧表示同情。他是自己公司里唯一的雇员，目前仍是加勒比格林纳达岛上的一名全日制医科学生。但是，挖掘比特币让他得以支付大学学费，而且仍在为他提供医学院的学费。

相对于比特币挖矿，他不认为在普拉茨堡市有更好的选择。

鲍曼表示，尽管他的公司没有雇佣其他员工，但他向一家经营和维护机器的公司支付费用，这家公司为一名投资者所拥有，并雇佣了一名员工。

其它组织也不看好虚拟货币。欧洲最大电力公司埃奈尔(Enel)本月早些时候表示，出于环保考虑，它无意向数字货币矿商出售电力。

该公司部分为意大利政府所有，它在一份声明中表示:“我们的方向很明确，即去碳化和可持续发展。我们认为将能源密集用于数字货币挖矿是一种不可持续的做法，也不符合我们所追求的商业模式。”

一些比特币矿商强调他们大量使用可再生能源，但这些能源本来可以用于其它目的。以加拿大魁北克省为例，该地以水力发电闻名。由于当地对电力需求下降，导致该省考虑向美国麻萨诸塞州输出电力，后者正寻求增加目前电力消耗中可再生能源所占的比例。但现在，面对一波数字货币矿场的用电申请，魁北克省在重新权衡这一计划。

比特币挖矿背后：倒闭的工厂与电力巨兽

图注：大卫・鲍曼(David Bowman)在纽约州普拉茨堡市拥有一家名为Plattsburgh BTC的比特币矿业公司。

美国一些公用事业公司也急需新客户――美国国内对电力的需求正在下降，因为像铝冶炼这样的耗电行业已经转移到其它国家，而家庭越来越多地使用更省电的LED灯泡。

美国能源咨询公司McCullough Research的罗伯特・麦卡洛(Robert McCullough)表示：“对于有人想使用电力，他们很感激。”

此外，美国很多地方渴望增加就业机会，虽然虚拟货币矿业公司带来的就业机会相对较少。

文章开头提到的被关闭的铝冶炼厂位于美国小镇马赛纳(Massena)，该镇距离普拉茨堡市大约有两个小时的路程，一直以来拥有稳定的廉价电力供应，但它已失去了几家主要雇主，包括这家铝冶炼厂和通用汽车公司的一家工厂。

在纽约州，纽约电力管理局(New York Power Authority)为富兰克林、杰斐逊和圣劳伦斯等县市的工业用户保留了490兆瓦的低成本电力，其中包括马赛纳。当地工业的衰退使得目前只有52%的电力被使用，这就是为什么当一家名为Coinmint的公司提议在旧的铝冶炼工厂中安装16000台电脑时，当地官员们感到非常开心。

该公司仍在就有关合同进行谈判，他告诉纽约电力管理局，该公司将雇佣150名员工。根据纽约电力管理局的数据，过去雇主每创造30.5个工作岗位，能换取1兆瓦的低成本电力，而Coinmint计划每兆瓦创造10个新工作岗位。与零相比，10显然更好一些。

马塞纳镇镇长史蒂文・奥肖内西(Steven D. O 'Shaughnessy)表示：“我们的计划是尽可能地引进雇主。就像我一直在说的，我会尽我所能。”

比特币挖矿背后：倒闭的工厂与电力巨兽

图注：纽约州普拉茨堡市市长科林・里德(Colin Read)表示，比特币开采消耗了该市10%的电力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210389-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:比特币美国电力

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