美政府勒令高通股东会推迟 防遭博通收购交易摊牌

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据国外媒体报道，美国政府在调查博通收购高通交易是否危及美国家安全的同时，已勒令高通把即将召开的股东大会推迟一个月。

高通原定于周二即3月6日召开股东大会，将高通董事会的6名董事替换成博通提名的人一事进行投票表决。

美国财政部在一份声明中表示，推迟30天投票，“将让美国外国投资委员会（CFIUS）能够对博通收购高通的提议进行全面调查”。博通称该决定“令人失望”。

博通称，它周日晚获悉，高通1月29日秘密提交了一份请求，要求CFIUS对博通收购高通交易展开调查。博通称，这是高通明目张胆、孤注一掷的行为，旨在巩固其现有的董事会地位，阻止自己的股东投票给博通提交的董事提名人。

高通对以上消息拒绝置评。（天门山）