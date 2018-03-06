“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己

年味渐淡，融融春意正浓。2018年3月5日至3月11日，专业医疗美容与健康服务平台更美App上线女神节“37永远21”大促专场活动，推出美券预付款满减、截图晒单得礼品、美肤神器底价种草等多项优惠活动，助力求美者实现颜值加分，在春暖花开的季节里焕颜一新。

更美App的大促活动一直是医美用户最关注年度变美时机，以2017年的双十二大促为例，整个大促期间共有8万平台用户参与活动，平均每人下3.7单;而春暖花开的季节更是因为温度适宜，方便手术后的护理和恢复，成为求美者变美的黄金时期。俗话说的好“三月不整形，四月徒伤悲”本次女神节活动将大促和春季变美合二为一，定将引爆全民求美热潮。

打造高颜值女神，多样化折扣将优惠进行到底

在这次更美女神节大促共分为五官轮廓、微整针剂专场、瘦身塑形专场、防老抗衰专场、美肤神器大种草、领券中心、截图晒单获奖和齿科专场等8个分会场，针对不同的主题本次大促项目覆盖了从手术到针剂光电、从整形到抗衰日护，从面部到身体和齿科等等，为女神们提供360度全方位变美服务。

女生人生的不同阶段，都会面对不同的问题。20岁的你,正要离开校园，或刚刚踏入职场，需要足够的自信来面对社会的残酷竞争，需要足够的美丽来让喜欢的男生对你一见钟情;30岁的你,需要兼顾事业和家庭，需要保养来抵御住时光的流逝;40岁的你，终于可以品位人生，可怎样才能逆转时光,再现曾经的美丽?有了更美App，这些烦恼都不再是问题，女神们的不同的人生阶段，都能在更美App上找到合适的项目。

【少女女神篇-增色美丽】

针对二十多岁的小仙女，更美女神节准备了脱毛、纹绣、牙齿美白等“轻量级”入门项目，轻松变美无压力。还有双眼皮、鼻综合等进阶项目，反正将来也要做，那不如趁早做完早变漂亮，不留下年轻时的单眼皮、塌鼻梁的照片做“黑历史”。趁着更美女神节快快变美，将来好充满自信的踏入职场，信心满满的去和男神约会，在外貌上“不输于人”。

【都市女神篇-驻留美丽】

而对于三十岁的轻熟女和小少妇，家庭、工作两不误，生活的压力日渐增加，而年龄的上涨也带来了初老的症状。为此更美App准备了玻尿酸、丰胸、热玛吉、吸脂等手术，让都市女神的让美丽在此刻停留。

【气质女神篇-再现美丽】

而针对四十岁以上的成熟女性，更美App准备了热玛吉、玻尿酸、祛眼袋、线雕、精工全烤瓷牙等让人重返青春美丽的项目，“37永远21”让更美平台上的妈妈们和女儿站在一起像姐妹，和老同学站在一起像母女。

想整形先问更美，审核资质力推正品保障安全

作为国内专业微整形平台中的先行者，更美App深谙女性消费群体变美心理，不仅提供给她们一个获取医美知识的专业平台和相互间交流的美丽社区，更满足了女性的“物美价优，安全变美”的消费诉求。

首先，更美App会严格审查医生和医院的资质，鼓励用户发布自己的整形日记和术后点评，以此收集求美者对医生的真实评价，为其他求美者提供决策依据;同时，更美App作为医美平台中唯一一家和中国整形美容协会合作的医美App，会共享彼此的医生信息，保障了平台入驻的医生资质和技术实力。自2013年创立起，经历了4年多的发展，更美App已经入驻7000家正规医美机构和15000名执业医生，平台上累积340万份真人整形案例，覆盖全球204个城市、5大海外国家和地区，帮助2200万用户不断变美。

原标题：“更美女神节”来袭，更美App打造医疗美容变美狂欢节

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210393-1.html

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