Wedo-瀚德实验室共建全球金融科技实验室深圳基地

据悉，3月2日，华南联合办公行业先锋Wedo联合创业社，联手国内首家FinTech金融创客平台——深圳瀚德共享科技实验室(以下简称“瀚德实验室”)，达成合作并举行签约仪式，双方共同打造“全球金融科技实验室-深圳基地“，即将亮相Wedo福保国际社区。Wedo福保国际社区是由Wedo联合创业社与全球共享办公领导者优客工场共同重磅打造，2018年强势布局粤港澳大湾区的国际社区，此举也是Wedo开启联合办公+垂直细分领域企业及机构服务的重要尝试。

Wedo联合创业社创始人蒋凌广先生，深圳瀚德创客金融投资有限公司总裁王宁桥先生等重要嘉宾齐聚，开启FinTech与联合办公空间的新生态格局。

全球金融科技实验室深圳基地正式启动

曾经很热的“互联网金融”一词，正在被FinTech(金融科技，Finance和Technology的合成词)代替，这意味着这一领域正在回归技术的位置。从最早ATM机、计算机的发明，到互联网、移动互联网的应用，再到目前大数据、人工智能、区块链的发展，每过5-10年都会有新的科技热点出现。对于初创公司来说，金融科技的创新大赛已经进入了下半场，如果想有更好的发展，首先要拥有一个良好的金融科技创业环境。

此次与瀚德实验室建立“全球金融科技实验室”，Wedo联合创业社在强化共享办公、创业孵化、企业服务等固有优势上，将全面展开在金融创新这一领域的深度合作。联合世界级金融科技专家顾问团、国内金融业与科技界顶尖专家，共同打造区块链、大数据、人工智能、VR、AI等领域的金融科技创新基地。为华南地区金融科技的创业者、投资人提供更高效的服务，构筑一整套高效创新运营体系。

金融科技创新基地 – 五大资源和服务

自2015年成立至今，Wedo联合创业社获得了国家级众创空间、南山“创业之星”孵化基地等诸多荣誉。不仅成为中国联合办公Top 10空间品牌，还是中国联合办公服务标准的起草单位之一。围绕创业团队的实际需求，提供投融资服务、技术VC、知名企业资源对接、新三板上市、媒体直通车、专家智囊团等六大企业服务。搭建一系列前沿的创新创业活动平台，品牌活动包括：猎云网&Wedo猎度学院、创始人圈活动、闭门路演、蛮子孵化营、Wedo益计划等。

2018年，在共享办公与金融科技的浪潮里，Wedo将与瀚德优势互补，资源共享，携手打造垂直领域新创业生态。

更多关于联合办公与FinTech的小知识：

1.全球金融科技实验室(Global FinTech Lab)

全球金融科技实验室是在2004年诺贝尔经济学奖获得者爱德华·普雷斯科特(Dr.Edward C. Prescott)的倡议下，是由深圳瀚德共享科技实验室有限公司创办，香港中文大学深圳高等金融研究院、中国人民大学国际货币研究所联合成立的国内首个聚焦在金融科技创客孵化、金融机构创新及金融科技培训专业机构，是国内金融科技创新领导品牌。协助中国金融企业通过金融科技创新实现服务代际跃升。

2.福保国际社区

福田保税区，属于福田南拓第一站，是深港融城示范区，深港核心的金融、教育、高科技产业基地，国际金融中心。保税区靠山面海，坐拥优渥景观，深圳湾湿地、香港地貌、高尔夫景观近在咫尺，被誉为深圳福田区最后一块处女地。即将开幕的福保国际社区是Wedo联合创业社与优客工场强势布局粤港澳大湾区，为两岸三地及全球企业及机构提供深度服务的国际社区之一。毗邻福保地铁口，无敌美景，提供两岸三地及全球企业及机构提供深度服务，便捷通往香港及福田核心区。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210394-1.html

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