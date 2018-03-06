如何才能隔空移动物体，MIT这个“黑科技“做到了,动力学 黑科技 mit 杂技 积木
（原标题：Kinetic Blocks）
MIT黑科技：动力学模块隔空移物 （来源：网易科技频道）
科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据国外媒体报道，MIT学生研发的一项黑科技利用底层模块的形态变化，让无生命物体移动起来，从而产生神奇般的动力学特效。
这些细长的动力学模块名为Shape Displays，底部装有销钉，不仅可利用数字信息实现致动组装，还可以准确地移动和操作放置在它们上方的物体。
以正方体积木为例。底部模块的配合升降可让上部的积木堆叠、倾斜或分离。Shape Displays还能以各种杂技般的“推举动作”帮助积木轻松组装成更复杂的结构。如果使用磁性积木，我们可以组装或拆卸更复杂的固定结构。
我们还可利用相距不远的完全对应的感应致动装置，远程组装完全相同的结构，时间仅延后数秒。
这些特殊的运动模块是通过底层的销钉实现致动和感应，提升了信息输入和输出能力，还可把垂直的销钉运动转换为旋转或水平移动等其他自由度的运动。
研究者还可利用特制的可伸缩托片把物体托举起来。(惜辰)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210395-1.html
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