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如何才能隔空移动物体，MIT这个"黑科技"做到了

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-06 04:05

如何才能隔空移动物体，MIT这个“黑科技“做到了,动力学 黑科技 mit 杂技 积木

（原标题：Kinetic Blocks）

MIT黑科技：动力学模块隔空移物 （来源：网易科技频道）

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月5日消息，据国外媒体报道，MIT学生研发的一项黑科技利用底层模块的形态变化，让无生命物体移动起来，从而产生神奇般的动力学特效。

如何才能隔空移动物体，MIT这个黑科技做到了

这些细长的动力学模块名为Shape Displays，底部装有销钉，不仅可利用数字信息实现致动组装，还可以准确地移动和操作放置在它们上方的物体。

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以正方体积木为例。底部模块的配合升降可让上部的积木堆叠、倾斜或分离。Shape Displays还能以各种杂技般的“推举动作”帮助积木轻松组装成更复杂的结构。如果使用磁性积木，我们可以组装或拆卸更复杂的固定结构。

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我们还可利用相距不远的完全对应的感应致动装置，远程组装完全相同的结构，时间仅延后数秒。

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这些特殊的运动模块是通过底层的销钉实现致动和感应，提升了信息输入和输出能力，还可把垂直的销钉运动转换为旋转或水平移动等其他自由度的运动。

如何才能隔空移动物体，MIT这个黑科技做到了

研究者还可利用特制的可伸缩托片把物体托举起来。(惜辰)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210395-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:动力学MIT黑科技积木杂技

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