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日企再爆造假 川崎重工承认新干线钢材存在问题

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科技传媒网 先进制造业 2018-03-06 04:11

有关西日本铁路公司(JR西日本)“希望”号新干线列车底盘发现濒临断裂的龟裂问题，生产底盘的川崎重工业公司(Kawasaki Heavy Industries)2月28日召开记者会透露称

日本大型企业又曝出一起质量造假事件。

日企再爆造假 川崎重工承认新干线钢材存在问题

2017年12月，西日本铁路公司东海道・山阳新干线“希望34号”由博多出发开往东京，列车员在13号车附近闻到异味并听到地板下面有奇怪声响。经查后发现13号车齿轮箱附近漏油，底盘出现长达14厘米的裂缝。

有关西日本铁路公司(jr西日本)“希望”号新干线列车底盘发现濒临断裂的龟裂问题，生产底盘的川崎重工业公司(kawasaki heavy industries)2月28日召开记者会透露称，违反作业时的操作手册，对底盘框架的钢材进行了削薄处理。除此次发生龟裂的底盘以外，钢材厚度不符合标准的底盘有100个在jr西日本、46个在jr东海。川崎重工将一边通过超音波检查确认安全性，同时在一年以内依次开展更换作业。川崎重工表示，将全额负担更换所需的底盘框架制造费用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210396-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:造假新干线川崎重工

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