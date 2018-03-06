迪拜新推出区块链官方车管系统：从出厂一路记录到废品厂

据当地媒体《阿拉伯商业日报》2月27日报道，迪拜的道路和交通管理局(RTA)已宣布计划在2020年推出一个基于区块链的车辆生命周期管理系统，该系统将为客户提供“从

据当地媒体《阿拉伯商业日报》2月27日报道，迪拜的道路和交通管理局(RTA)已宣布计划在2020年推出一个基于区块链的车辆生命周期管理系统，该系统将为客户提供“从制造商一路到废品场”的车辆历史记录。

区块链项目是在迪拜10x计划的基础上形成的，它将展示每辆车在其生命周期的任何时刻的透明记录。

该倡议计划首先覆盖所有在迪拜的汽车，然后扩展到阿拉伯联合酋长国的所有汽车。

迪拜的10x计划是去年在世界政府首脑会议上由迪拜王储阿勒马克图姆和迪拜行政会议主席共同发起的。

其网站宣称，其目标是“将颠覆性创新作为其运作的基本准则，并寻求将其方法纳入其工作的各个方面。”

根据RTA的主席和执行董事Mattar Al Tayer的说法，这个汽车生命周期管理系统将是世界上第一个能够提供车辆历史记录的政府平台：

该平台能让许多利益攸关方受益，包括汽车制造商、经销商、监管机构、保险公司、买家、卖家，甚至是车库，能为车辆交易提供透明度和信任基础，避免纠纷，降低服务成本。

它能追踪所有权、销售和事故历史，创造更智能、更高效的供应链系统。

这款车管区块链系统的推出与迪拜的目标一致：目标是到2020年成为第一个区块链政府。

去年10月，迪拜宣布将通过当地政府发行自己的加密货币emCash。

同样在10月，迪拜举办了其第一个政府支持的培训项目，帮助以太区块链开发人员与总部位于布鲁克林的区块链公司合作。

然而，迪拜和阿拉伯联合酋长国也在去年向公众发布了一些警告，关于首次代币发行的风险，以及加密货币合法的支付手段，因为它们的匿名性和潜在的罪恶用途。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210397-1.html

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