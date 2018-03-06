Freeman获委任为世界移动通信大会全球供应商

北京 —2018年3月5日 — 领先品牌体验公司Freeman与全球移动通信系统协会(GSMA)签订三年协议，成为世界移动通信大会(MWC)的全球合作伙伴。

根据协议，Freeman将于2019年起连续三年担任西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会指定服务机构，发挥其创意、策划和执行的专业能力，成为参展商首选的创意服务和展位设计和搭建服务供应商，帮助他们设计、策划和提供让观众难忘的品牌体验。

Freeman同时也被任命为世界移动通信大会美洲的总展览承包商，并从2018年开始，为MWC提供全方位的视听(AV)服务，包括展会的AV服务，会议的AV服务及AV制作支持。

而在上海举行的世界移动大会上，Freeman将为创新城市(Innovation City)提供设计与管理服务，该展区将展示移动技术如何在虚拟层面影响生活的各个垂直领域。Freeman在上海世界移动大会的工作将于2019年正式启动。

作为与GSMA长期合作关系的延伸，Freeman的数字平面图设计产品，如ShowFloorplans，ShowHub，ShowLive和ShowVision将会在这三场展会中一展身手。这些数字工具将帮助GSMA实时显示和更新展会平面图，确保参展商可以预定展会位置。

Freeman公司总裁Bob Priest-Heck补充道：“被GSMA这样享有盛誉的活动主办方选择是一种荣誉，也是对我们的专业知识、全球能力和完美服务的肯定。我们的团队已经积极投入到了世界移动通信大会的准备工作中，齐心协力为MWC和参展客户提供最前沿的服务。我们期待与GSMA继续保持长期稳定的全球合作关系。”

全球移动通信系统协会以外，Freeman在2013年获美国消费电子协会任命为CES国际消费电子展指定总承包商。凭借Freeman AV 过去18年来为CES 提供优秀的AV视听管理制作服务，Freeman 得以从服务20多年的竞争对手中赢得合同。

关于Freeman

Freeman(福睿曼)是世界领先的品牌体验公司，专为品牌受众设计、策划、提供身临其境的沉浸式体验。Freeman 的全面解决方案包括策略、创意、物流、数字解决方案和活动技术，公司致力帮助客户提高参与度并推动业绩增长。Freeman 与众不同之处在于作为行业领军企业、90 多年来积淀下来的企业协作文化，经验直觉，全球视野及个性化方法。Freeman 是一个家族企业，在全球 90多个地区雇佣有7000多名员工，其中2000名员工常驻在美国以外的地区。

关于FreemanXP

FreemanXP是Freeman 旗下品牌体验服务机构，专为客户提供个性化品牌体验解决方案，从创意、设计、策划、数字技术、制作到执行，致力帮助品牌与目标客户群体建立有意义和有价值的联系。我们利用交叉设计思维，集思广益实现最佳创意，打造更好、更有效率的品牌营销体验。FreemanXP亚太区拥有30多年营业经验，在新加坡，北京，上海，广州等21城市间开设办公室雇佣有900名员工。请关注官方微信。

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