MIPOW柏洁丽电动牙刷：“3.8女神节” 送她自信笑容

“3.8女神节”即将到来，你还在为挑选礼物发愁吗?除了口红、香水、包包和鲜花，其实礼物可以再多一些新意。比如，MIPOW小麦一品BOCALI柏洁丽电动牙刷，刚刚上市，其高颜值和实用性就俘获了一大票女神的心。高档精致的包装，也让柏洁丽成为了一份独特的女神节礼物。

手握舒适 长久持新

相较同类牙刷的大形体，MIPOW柏洁丽电动牙刷更纤细小巧，搭配零棱角的360度圆润设计，手握刚好，携带便捷;融合陶瓷元素的机身，光滑简约，缀以亮银按键，时尚不单调;加之4层钢琴烤漆工艺，优雅精细，同时易于清洁，置于浴室也不用担心发黄发黑，真正做到长久持新。

磁悬浮声波电机 洁净百倍

简述了外观，再来看功能。首先，我们要了解普通电动牙刷是通过马达震动，其震动频率不高，人耳容易听到较大噪音且功能单一。而MIPOW柏洁丽电动牙刷以磁悬浮声波电机作为动力源，能带动刷头高速震动，从而深入牙齿难以触及的部位，达到超越手动牙刷近100倍的超强清洁效果。因其优良的电机，柏洁丽兼具按摩牙龈、美白、坚固牙齿的保健作用。同时牙刷噪音值低于50分贝，比多数牙刷更静音，清晨和夜里刷牙都不用担心烦人的嗡嗡声。

4种定制模式 智能护齿

MIPOW柏洁丽电动牙刷的震动频率能达到31000次/分钟，全面清洁口腔每个死角，将食物残渣统统扫尽。同时它拥有清洁、美白、抛光、柔和四大模式，你可以根据自己的口腔情况，选择最适合的模式，在洁牙同时更好地保护牙齿。如果你想去除牙渍，洁白牙齿，频率达到30000次/分钟的美白模式会更合适;如果要有效去除因喝茶、吸烟、吃槟榔、食用色素、酱油醋等有色调味品造成的累积，抛光模式是最佳选择;而对于第一次使用电动牙刷或牙齿敏感人群，小编更建议先从较低频的柔和模式开始。

需要说明的是，不论选择哪种模式，刚开始使用时，都会觉得震动感较强，不太习惯，这属于正常现象，大家完全不必担心。其次，很多用户也害怕高频率的电动牙刷会损坏牙齿。其实相对手动牙刷，电动牙刷对牙齿的磨损反而更少。因为导致牙齿磨损的主要原因是各种刷具对牙齿施加的压力，而电动牙刷的震动频率更稳定，你可以切换不同模式，选择最合适自己的震动频率，以此减少牙齿磨耗。同时，20年来的大量研究也证实，手动刷牙造成的牙齿磨损确实是最大的。

除了多种刷牙模式，MIPOW柏洁丽电动牙刷还备智能记忆、智能定时功能。每次开启，它会恢复到你的习惯模式，免除重复设置的繁琐，还能一键锁定，便捷节能。此外，每隔30s，刷头会停顿0.5s，提醒你清洁其他区域，养成良好刷牙习惯。你再也不用像手动刷牙一样，纠结刷牙时间，担心洁齿效果了。

悬靠式无线充电 35天超长续航

MIPOW柏洁丽电动牙刷采用悬靠式无线充电设计，只要将它放到底座上即可充电，无线缆困扰，真正做到拿起即用，放下即充。内置的1W节能电机，充电15H，就能使用长达35天，无需频繁充电，忘带充电底座也不怕，便于经常出差、旅行的用户使用。

防水设计+食品级刷毛

牙刷需要与口腔亲密接触，安全性自然要有保障。MIPOW柏洁丽电动牙刷采用IPX7防水等级，机身可承受水流冲洗浸泡，方便清洗和使用，不惧浴室环境。刷头则采用进口杜邦刷毛，每一根都精心排布，通过特殊裁剪造型，全方位贴合牙齿，深入牙缝清洁。食品级刷毛，提升亮白度同时更呵护牙齿。

作为MIPOW推出的首款电动牙刷，柏洁丽功能强大、颜值颇高，可以说是很有诚意的一款产品。目前MIPOW柏洁丽声波电动牙刷已正式上线天猫/京东MIPOW旗舰店，并正在参与“3.8女神节”优惠促销活动。如果你想让对方感受到你的满满用心，不妨送她柏洁丽电动牙刷。

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