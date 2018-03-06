两会快讯：大数据和人工智能驱动物流全面升级

随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为
近期，《快递暂行条例》经国务院通过，2018年国办1号文件也聚焦利好快递物流业。随着日常生活离不开快递，如何发展运行高效、绿色环保的快递产业；如何推动大数据驱动和人工智能的物流升级；如何发展平台模式，形成线上线下融合的新物流，成为两会关注的话题。
过去5年来，党中央、国务院高度关注流通业改革，国家政策给予了大力支持，快递业连续多年以超过50%的速度增长，成为国民经济的一匹黑马。全国的快递业务量从2012年的56.9亿件飙升七倍至2017年的400.8亿件，意味着平均每秒有超过1270个快递被发出。
快递越来越多，投递速度却越来越快。菜鸟网络数据显示，近年来双11签收1亿件包裹所需的时间，从2013年的9天，极大缩短为2017年的2.8天。在新零售浪潮下，新物流涌现，盒马30分钟达、菜鸟门店发货2小时达等“分钟级”、“小时级”的配送层出不穷。
同时，快递从业人员10年间增长13倍，已经超过两百万。中国物流与采购联合会数据显示，截至2016年年末，我国物流从业人员已经超过5000万人，占全国就业人数的6.5%，成为吸纳就业的重要行业之一。
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