你吃的海鲜是野生的吗？区块链或能帮你追踪

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息,据Futurism报道,在海鲜行业,欺诈行为十分猖獗,但是区块链(支持加密货币的技术)可以帮助确保你在餐馆点的鱼就是你想吃的鱼。

2016年,海洋保护组织Oceana编汇了200份关于海鲜欺诈的研究报告。他们发现,高达20%的海鲜没有被正确标示。这个问题延伸到全球的各个角落,以及供应链的各个层面,从捕捞鱼类到分布和销售鱼类。

这份报告涉及的问题十分广泛,从相对较小的问题(如少数餐厅宣传提供野生鲑鱼,但实际上提供更便宜的养殖鲑鱼)到让人非常不安的欺诈,寿司厨师故意把濒危鲸鱼肉错当成高脂肪的金枪鱼,以便将其走私到美国。

在全球健康、经济和保护努力中,错配的后果正凸现出来。Oceana在报告中称,对付它们的最好方法是增加可追溯性。该报告声称,关于鱼在供应链上转移信息的更详细、透明记录可以帮助减少错配情况,而区块链可以提供这种记录。

虽然区块链的效用通常被与加密货币联系在一起,但它并不局限于金融领域。在其核心,这项技术只是记录交易的一种安全、透明方式。许多公司正在寻找将区块链应用于海鲜供应链的方法。

2017年4月份,英特尔发布了一个演示案例研究,展示了Hyperledger Sawtooth,一个创建和管理区块链的平台,它可以促进海产品供应链的可追溯性。在从船转移到餐厅的过程中,该研究利用传感器跟踪记录鱼的位置、温度和其他特征。

2018年1月份,世界自然基金会(WWF)宣布了区块链供应链可追溯项目。通过这个项目,世界自然基金会和他们的伙伴们正在通过在区块链上的供应链记录,来打击非法捕捞金枪鱼。

WWF驻新西兰首席执行官利维亚·埃斯特哈兹(Livia Esterhazy)在一份新闻稿中说:“通过使用区块链技术,很快就可以利用智能手机应用简单地扫描金枪鱼包装,了解金枪鱼的故事,包括它们被捕获的地点和时间、被哪条船捕捉以及捕捉方式等。消费者将确信他们购买的是合法捕捞的、没有劳动剥削的金枪鱼。”

当然,让供应链上的每个人都同意使用新的记录系统可能并不容易,这就是以区块链为基础的海鲜解决方案诞生的理由,例如鱼币(Fishcoin)。鱼币项目背后的想法是,奖励供应链上直接提供有价值数据的所有人。

举例来说,发展中国家的渔民可能会给餐馆或食品店发送有关他们捕捞的海鲜信息。这就触发了一项智能合同,将一定数量的鱼币转移到渔民的加密钱包中。然后,渔民们可以将这些鱼币兑换成有价值的东西,比如预付费手机流量等。

这些项目大多仍处于发展阶段,但一旦取得成功,将对全球健康、经济、当然还有餐盘产生深远影响。(小小)

