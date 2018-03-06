“严选模式”新电商，中国制造转型升级新样本

今天(3月5日)上午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理作政府工作报告。工作报告中，“供给侧改革”、“互联网+”行动、“中国制造2025”等引发社会各界的热烈反响。对于正在步入新时代的中国而言，制造业的发展事关国家未来和人民福祉。经历了数十年的快速发展后，中国传统制造业被推到了转型的十字路口。

随着中国新兴中产阶级队伍不断扩大，新的社会消费形态也倒逼着供给侧改革。传统制造业拥抱互联网成为了制造业的突围口。实践表明，随着网易严选等“严选模式”新电商的兴起，制造业稳定良性发展，消费者更是享受到了性价比高的优质商品。

政府工作报告提及，过去5年，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力培育壮大新动能，经济结构加快优化升级。深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。实施“中国制造2025”，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展。出台现代服务业改革发展举措，服务新业态新模式异军突起，促进了各行业融合升级。

如何解决产业结构不平衡、低端产能过剩而中高端产品供应不足的矛盾?网易严选通过“互联网+”，创新思路，开创全新“严选模式”，助力中国制造业探求一条适合国情适应趋势的发展之路。

新消费时代，中国制造的新机遇

半年前，杭州的高女士不会意识到自己的网购行为会对生产产品的设计师、工人、工艺以及环境产生什么影响。她平时网购都是从商家的海量商品中挑选。也就是在半年前，高女士成为了网易严选的用户，相对于其他电商平台，高女士不用费心，在网易严选可以放心购买质价比高的商品。与此同时，她成为了网易严选的甄选家，参与了网易严选的选品选样，影响着商品的生产环节，为更多消费者挑选了很多高颜值高品质的商品。

高女士是中国庞大泛中产阶层群体出现的消费转变的一部分，他们的消费观念及行为等都在默默变化。网易董事局主席兼CEO丁磊表示，大陆的消费群体，正在经历一场演变。以前，大家追求怎么能买得到，现在大家追求怎么买的更好、更有品味。这个现象叫做“新消费”。

这种趋势在最近几年表现得越来越最明显。2015年，著名财经作家吴晓波的《去日本买只马桶盖》一文引发了社会热议，这充分映证了人民群众对美好生活出现了新的期待。随着中高收入人群的数量越来越庞大，中国经济的新消费时代已经到来。

经过多年的努力，中国制造已经具备了很好的发展基础，但也存在产能闲置、订单流失、转型碰壁等困境。幸运的是，中国新兴泛中产基层的消费群体推动需求，影响着供应链的每一环节，从需求侧推动供给侧改革，为中国制造转型提供新的利好以及机遇。

“严选模式”新电商兴起，中国制造转型新路径

目前，中国制造在各方面领先全球，在设计、工艺、生产、管理各方面都达到了一流水准，但由于长期代工，制造业对最终端的消费者需求和市场变化缺乏足够了解，转型升级无从下手。

网易决定利用互联网的技术优势、人才优势、资金优势，更好地助力供给侧结构性改革，满足人民日益增长的对美好生活的需要。网易严选是网易旗下生活类精选零售商，是“严选模式”的开创者，为互联网服务于实体经济提供了解决方案，是代表新时代电商未来发展趋势的一个创新性的商业模式。

网易严选首创严选模式之后，一些互联网公司也开始跟进。米家有品、 淘宝心选、京造旗舰店纷纷效仿，做出了自己的“严选模式”电商。这些“严选模式”新电商的出现，助力了一批优质的制造商在中国的成长，成功帮助制造商转型升级。

比如网易严选考察了广东、浙江、江苏、山东等多地的3000余家企业，与其中的500家建立了合作，让中国消费者与中国制造完美对接。上线不到2年时间，网易严选开发了10个大品类超过1万款商品，主要销往北京、上海、浙江、广东、四川等省市，覆盖贵州、新疆等西部省份及港澳台地区。

一位不愿透露姓名的制造商表示，经营外贸多年，中国积累了一批能适应国外高标准市场需求的制造工厂。在新的经济形势下，这些工厂想转内销，但不熟悉国内市场，没有品牌经验，缺乏进入流通环节的能力。“严选模式”新电商的出现，把最优质的商品推送到国内市场，为制造商提供了新路径。

优化供应链效率，网易严选赋能中国制造

“严选模式”新电商的兴起，让中国制造不断赢得消费者赞美。这个过程中，“严选模式”推动了中国制造向数字化、智能化、精细化转变，推进制造业转型升级。以网易严选为例，网易严选正不断优化整个供应链效率，减少社会浪费，使中国制造业更加高效高质。

杨冯健敏是阳江一家剪刀生产企业的副总经理，以前这家企业100%均为出口订单，为德国某品牌代工。目前，公司在网易严选推出了两款剪刀产品，价格在10多元至20多元，相同的工艺及用料，公司为德国品牌代工的剪刀产品售价则达到200元人民币以上。凭着超高的性价比，两款剪刀产品销售十分火爆，上线不久销量逾3万把。这背后是网易严选是上游制造工厂和下游消费者之间的唯一环节，严选模式缩短了供应链路，减少了中间环节，去除了层层溢价。

此外，网易严选建立“柔性供应链”，在供应链全过程包括供应、制造、物流以及相应的信息系统等方面都具备一定柔性，能够及时调整各环节满足消费需求变化。网易严选背靠网易集团，拥有媒体、娱乐等各类数据，可以充分利用大数据优势，帮助制造商更快速、灵活地感知市场，更适应现在日新月异的零售环境，促进国内制造业良性发展。

网易严选的供应商、浙江东方百富袜业制造有限公司专业从事运动袜的开发、设计、生产和销售，先后成为CK、POLO、HANES、PVH、NAUTICA、ADIDAS等国际品牌的战略供应商。与传统大牌合作时，每笔订单从设计到生产，再到正式售卖，这一流程至少需要120天。对比之下，它与网易严选的首次合作订单量并不大，上线后根据真实消费者反馈来决定后期商品规划以及订量，最大程度上解决库存积压问题，中间多个环节被打掉后，生产流程可大幅度缩短至30天。通过这种合作方式，制造商可以更好地感知市场，更有预见性地安排生产计划。

先进技术也被网易严选采用，帮助制造业提升良品率。例如信息采集技术、高清摄像头的信息采集技术可以帮助制造业抓取到次品，通过机器人技术减少对劳动力的依赖，精益管理，降低产品成本。

目前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。严选模式赋能中国制造，推动供给侧结构性改革，有效提高了供给质量，重塑了电商行业的品质与服务标准，在供给侧和需求端引发双端变革。在不断推进中国制造转型的过程中，网易严选走在前列，为中国制造在全球经济产业链中提供优质竞争力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210406-1.html

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