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驾校的教学质量和通过率是选择驾校的首要因素

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科技传媒网 安徽皖南网 2018-03-06 10:02

驾校的教学质量和通过率是选择驾校的首要因素

　　驾考宝典发布了2017年交通安全大数据报告报告以全国近1.6万所驾校为研究样本，通过独特的算法分析，发现驾校的教学质量和通过率是学员选择驾校的首要因素，在总因素中占比达78.80%，其它因素依次是：学费价位、是否有自己的考场、距离或是否有班车、环境设施。驾校的教学质量和通过率为什么会成为首要因素?

驾校的教学质量和通过率是选择驾校的首要因素

　　驾考学员学习驾考目标就是掌握驾驶技能，安全驾驶心到达目的地，所以教学质量好的驾校是首要因素。驾考学习首先选择的就是驾校，高质量的驾校不仅解决练车的场所，而且还为学员提供教学水平高的教练。大数据报告包括了教练的教龄、性别等基本情况，且获“教学细心、经验丰富、脾气好、认真负责、富有耐心、过关率高”好评关键词的教练更受学员欢迎。

　　更重要的是，交通安全大数据报告包括了全国各省教练好评率，通过教练好评率间接地反映了各省驾校的服务水平和教学质量，学员掌握驾驶技术情况。此外，五星级教练占比为79.7%，意味着近八成教练优秀且负责，教练教学水平对学员学习驾驶技能和日后安全出行十分重要。

驾校的教学质量和通过率是选择驾校的首要因素

　　交通安全大数据报告来源于驾考宝典覆盖的全国驾校教练，以及7年来累计帮助3.2亿学员拿到驾照。驾考宝典作为全国用户覆盖量领先的驾培APP，涵盖了大量驾考学员，30岁-39岁的学员占比达50%。驾考宝典覆盖了驾校、教练、学员完整的驾培生态圈，也因此积累了丰厚的数据材料，基于数据和安全驾驶理念，打造了交通安全大数据报告，对驾考科目一至科目四的易错点和关注点制作了排行榜单，为驾考学员提供针对性指导，完善学员驾考知识技术。

驾校的教学质量和通过率是选择驾校的首要因素

　　驾考宝典作为互联网综合学车平台，是驾校教练和学员之间的桥梁，并通过交通安全大数据报告为学员提供数据分析，全方位帮助学员掌握驾驶技能，希望每一个驾考学员都能遵守交通法规，文明驾驶安全出行。驾校的教学质量和通过率作为选择驾校的首要因素，不仅有利于学员掌握驾驶技能，更关系着学员安全驾驶出行，而且对全国道路交通安全具有重要意义。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210407-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:驾校教学质量首要因素

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