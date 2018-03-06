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软银在网约车领域投200亿美元，然后看他们互杀?

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-03-06 10:05

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（原标题：Uber Battles Ride-Sharing Startups in SoftBank ‘Family’）

软银在网约车领域投200亿美元，然后看他们互杀?

科技传媒网讯 网易科技新闻 3月6日消息，据华尔街日报报道，作为全球最大的科技投资者，日本软银集团(SoftBank)已经向全球叫车服务公司投资200亿美元，包括叫车服务巨头Uber。然而现在，这些公司至少在花费部分软银投资来相互竞争。

在日本，Uber正准备与中国的滴滴出行展开竞争，后者正计划在获得软银约100亿美元投资后进入日本市场。在印度，Uber正面临着当地企业ANI Technologies旗下叫车服务Ola的竞争，软银拥有Ola约30%的股份和董事会席位。今年，软银斥资77亿美元收购了Uber 15%的股份。

Uber和Ola也在澳大利亚进行激烈竞争，Ola于今年2月份开始在那里运营。在东南亚，Uber落后于新加坡的Grab，该公司2016年从软银获得7.5亿美元投资，其总裁来自软银。

Uber首席执行官达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在今年2月访问东京时表示:“如果你打算和软银做生意，你就得习惯他们在竞争中做生意的习惯。”软银的目标是让它投资的初创公司互相帮助，这就是科斯罗萨西所说的“软银家族”。

据熟悉软银创始人孙正义(Masayoshi Son)想法的人士说，这个想法背后的创意是：这些公司可以在研发方面进行合作，并在全球转向无人驾驶汽车模式中寻求成立合资企业。

孙正义在最近的一次新闻发布会上表示:“如果Uber、滴滴出行或Grab的管理层会相互交谈，达成协议，这样做会提高股东价值，我们会研究这一点。“但我们不会强迫他们做任何事。”

风险投资家们说，他们通常会保持谨慎，不会投资于竞争对手的公司，因为这样做会导致不信任或引起利益冲突的担忧。另外，传统观点认为，资助可能会蚕食这家收入的公司没有太大意义。

新加坡风险投资公司Golden Gate Ventures的创始人温尼・劳里亚(Vinnie Lauria)说，软银正在打破这些规则，部分原因是它拥有如此多的资金，以至于它更像是“一家寻求整合市场的私募股权收购公司”。

由孙正义于1981年创立了软银，它最初是一家软件经销商，现在已经投资了1300多家公司。该公司最著名的投资是2000年投资2000万美元支持阿里巴巴集团，已变成约1400亿美元。

随着软银大量收购美国无线运营商Sprint和英国芯片设计公司ARM Holdings的股份，孙正义去年转向外部投资者，推出了价值920亿美元的全球最大科技基金远景基金（Vision Fund）。这家资金雄厚的基金给软银提供了更大的灵活性，可以在按需运输等行业进行全球性长期投资。软银的高管们表示，他们愿意容忍所投资的叫车服务公司之间暂时的内斗，并准备等待10年或更长时间才能获得高额回报。

软银高管还表示，最终每个地区将只有1家叫车服务公司占据主导地位。鉴于各个市场的规模，这些公司可能觉得没有必要进一步扩张。与此同时，高管们表示，他们不会介意更多的合作。

然而，软银对其投资的公司的战略影响有限，毕竟它只拥有少数股权，并控制着董事会一两个席位。但对于Uber、滴滴和其他初创公司而言，软银的额外投资意味着，随着寻求全球增长，它们将有更多“火力”继续维持战斗。

科斯罗萨西最近在新德里会见记者时表示:“虽然软银可能有自己的意见，但他们的意见并不是唯一的意见。”他拒绝评论软银是否在推动Uber在与竞争对手合并。

在日本，由于拥有严格的地方法规，它是少数几个仍未受到全球网约车浪潮冲击的主要市场，软银渴望的家庭关系已经开始破裂。软银行支持的滴滴和Uber也采取了类似的策略，以抢占日本市场，这就奠定了互相竞争的基础。

Uber目前在日本使用Uber Eats和黑出租车部署服务。今年2月份，滴滴表示将与软银组建合资企业进入这个市场，并推出一款应用程序，将乘客与持牌出租车连接起来，而不是普通汽车。这一举措解决了日本监管机构对灰色市场的担忧。

与此同时，科斯罗萨西表示，Uber将在日本160亿美元的出租车行业中寻找更好的机会。他今年2月在东京的一次活动上称:“显然，我们需要一种不同的经营方式，即与出租车行业合作。”

知情人士表示，在印度，Ola担心软银可能会推动其将业务运营与Uber合并，而不是保持独立。Ola成立于2011年，也就是Uber进入印度的前两年。去年，软银参与了Ola由中国腾讯牵头的一笔11亿美元的融资。

与此同时，Uber正在与另一家由软银支持的竞争对手――Grab争夺在东南亚的霸主地位。去年，Grab获得软银和滴滴领投的25亿美元投资。该公司成立于2012年，在东南亚地区178个城市开展业务。Uber于2013年抵达该地区，并在60多个城市运营。

专注于自动驾驶技术的以色列风险投资基金Maniv Mobility合伙人奥拉夫・萨克克斯（Olaf Sakkers）说：“竞争是很难控制的，而为一场价格战的双方提供资金将是非常昂贵的。” （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210408-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:初创公司软银孙正义Uber滴滴

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