清源股份：拟2.6亿元设立子公司 拓展光伏电站市场

该公司依托光伏支架优势业务，于2013年进军光伏电站EPC总包，已形成了前期开发阶段、建设阶段和运营发电阶段的合理梯队。

3月5日晚公告，公司董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，清源股份持股100％。

子公司名称为清源电力有限公司，注册资本为人民币2．6亿元，经营范围为技术咨询、技术服务、电力供应、合同能源管理；销售电力设备、电子设备、机械设备、仪器仪表、光伏电站设备。

公告表示，本次对外投资设立子公司有利于整合公司光伏电站资源，拓展光伏电站市场， 推进公司光伏电站业务进一步发展，实现公司中长期战略发展规划，符合公司和股东利益。

业内人士表示，清源股份主营业务主要为光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及投资；光伏电力电子产品的研发、生产和销售。2017年实现营业收入7．79亿元，同比增长10．84％；实现归属于上市公司股东的净利润5239．97万元，同比下降9．26％。受碳钢、铝型材等原材料价格上涨以及光伏电站工程服务业务市场竞争加剧等因素影响，光伏支架和光伏电站工程服务毛利率降低，导致公司营业利润较去年有所下降。

该公司依托光伏支架优势业务，于2013年进军光伏电站EPC总包，已形成了前期开发阶段、建设阶段和运营发电阶段的合理梯队。截至2017年6月30日，该公司新增投资光伏电站项目和承包的光伏电站EPC项目总计45个，总并网容量超过140MW。2017年上半年，该公司继续大力拓展光伏电站开发及建设业务，29个自有投资的分布式光伏电站已完成并网，未来将带来稳定的发电收入和现金流。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210409-1.html

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