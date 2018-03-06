全国人大代表刘汉元：让可再生能源助力“生态脱贫”

伴随我国经济发展水平的不断提升，人民对美好生活的向往已由“吃饱穿暖”向“青山绿水”转变，但当下国内生态环境压力仍存。

“从另外一个意义上来讲，我们吃饱了穿好了小康了发展了以后，可能面临着另外一种贫困，那就是空气质量不达标的贫困――生态贫困。”刘汉元在接受《经济参考报》记者采访时认为，为更有力保障全体国民的健康，满足人民群众日益增长的美好生活需要，实现我国经济、社会和环境可持续协调发展，我国迫切需要且完全有能力像今日的扶贫攻坚那样，充分发挥政治和体制优势，用5到10年时间，再一次实现空气、环境和生态的彻底“脱贫”。

十九大报告中明确指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。要实现这个目标，推动能源结构调整必不可少。在刘汉元看来，以光伏、风能为代表的可再生能源是我国在全球最具竞争力的战略新兴产业，也是打好“生态脱贫”攻坚战的重要基础。

据介绍，经过十多年的发展，中国可再生能源尤其是风能、光伏发电实现了从一路追赶、齐头并进到全面超越的华丽转身，在技术、规模、成本上已全球领先。

“过去十年，光伏发电的系统成本大约降低了90％，由原来的每千瓦几万块钱降到现在的五千块钱左右，而且每年技术不断提高，成本还继续保持较快的下降速度。预计三年左右的时间，就可以在发电端实现平价上网，也就是说，实现大部分地区5毛、4毛、3毛的光伏发电完全成本，不再需要补贴。”刘汉元举例说。

不过，值得注意的是，近年来，在光伏产业向纵深推进的过程中，一些问题也成为了阻碍产业长期、健康发展的拦路虎。

刘汉元认为，在过去五到十年，产业链上中游新增产能不断增加和更替，有效带动了技术不断革新和改进，设备不断迭代升级，促使成本大幅降低，使得中国光伏产业赢得了全球发展先机及绝对的规模和成本优势。因此，产业适度规模化发展，促使设备、技术的不断更新，是光伏成本不断降低的关键因素，无论集中式还是分布式都应在条件具备时停止指标管理，倘若一味用指标压制发展规模，成本下降速度将大大减缓。

因此，他建议，摒弃用指标压制发展规模的管理思路，让光伏产业在市场化机制下发展，进一步落实国家能源局下发的《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》的精神，促使更多购电方和发电方直接市场化交易，以及光伏电力消纳和去补贴的完成。同时，建议通过竞争性招标的方式，让企业充分接受市场考验，达到优胜劣汰的效果，并引导产业向规模合理化方向发展。

补贴资金是光伏行业面临的另一大问题。根据财政部的统计，截至2017年底，我国可再生能源补贴缺口已达到1000亿元，其中光伏补贴缺口已占到近一半份额。

不过，刘汉元认为，全面实现平价上网的曙光已经出现，补贴并不会无限扩大。清华大学能源互联网创新研究院报告显示，我国光伏发电更大规模应用后，在2020年前后即可实现平价上网、不再需要补贴，此前已建成项目的补贴将在2022年至2025年间达到峰值，补贴金额在1000亿元至1750亿元之间。

他建议通过市场化机制或者政策性措施解决光伏补贴资金问题。具体而言，市场化机制方面，建议全面推行碳税政策，同时辅之以“绿证”制度。

刘汉元给《经济参考报》记者算了一笔账，按我国每年消耗40亿吨煤炭计算，燃烧这些煤炭将排放100亿吨左右的二氧化碳，如对每吨二氧化碳征收10元至20元的碳税，我国每年可征收1000亿元至2000亿元资金，将有效解决可再生能源补贴缺口问题。此外，通过收取碳税还能进一步增加碳排放成本和费用，从而促使煤炭、石油等化石燃料的消费逐渐减少，从根本上解决我国生态环境及全球气候变暖问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210410-1.html

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