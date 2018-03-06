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艾默生再登2018年“全球备受赞赏公司榜”

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科技传媒网 互联网转载 2018-03-06 10:14

近日，美国《财富》杂志公布了2018年度“全球备受赞赏公司”榜单。艾默生位列电子行业类第二位，这也是艾默生连续十二年进入备受瞩目的50家“全球备受赞赏公司全

近日，美国《财富》杂志公布了2018年度“全球备受赞赏公司”榜单。艾默生位列电子行业类第二位，这也是艾默生连续十二年进入备受瞩目的50家“全球备受赞赏公司全明星榜”。《财富》“全球备受赞赏的公司”榜单被视为衡量全球大型企业声誉的权威排行榜之一。

基于对美国和财富世界500强相关行业中营收较高企业的调查，《财富》杂志评选出“全球备受赞赏公司”年度排行榜。为评选出52个行业中表现优秀的公司，高管、董事和分析师按照九项关键指标对各自行业内的企业进行了评分：创新、人才管理、企业资产运用、社会责任、管理质量、财务稳健性、长期投资价值、产品和服务质量以及全球竞争力。上榜公司的评分必须排在行业调查的前50%。

艾默生将技术与工程相结合，通过自动化解决方案和商住解决方案两大业务平台，帮助广大用户实现卓越运营。正如公司董事长兼首席执行官范大为在2017财报中所言：“今天，我们见证 One Emerson ― 共同努力，致力应对关键的世界需求。通过专注于客户面临的极为复杂和重要的挑战，我们把握机遇让世界变得更美好。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210411-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:艾默生自动化解决方案

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