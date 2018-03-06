富士康即将在印度重启前诺基亚手机厂

诺基亚公司在智能手机市场颠峰时期，曾经在印度金奈运营一座巨型手机工厂，年产手机一亿部。不过这座工厂后来被关闭。据外媒最新消息，富士康集团和当地政府的谈
诺基亚公司在智能手机市场颠峰时期，曾经在印度金奈运营一座巨型手机工厂，年产手机一亿部。不过这座工厂后来被关闭。据外媒最新消息，富士康集团和当地政府的谈判已经进入了最后阶段，富士康有望重启这座手机工厂。
2014年，诺基亚将手机业务以70多亿美元的价格转让给了微软，诺基亚也放弃了印度上述工厂，导致1．5万名印度工人失去工作。
2016年，富士康集团和印度泰米尔纳德邦政府签署了协议，富士康计划重启这座工厂，但是后来项目进展十分缓慢。
据印度经济时报网站3月5日报道，富士康集团的努力正在获得一些成果，今年初，富士康已经购买了这座手机工厂中的部分机器设备。
金奈手机工厂陷入的一个纠纷，是这一工厂拖欠了泰米尔纳德邦的大量税金。据报道，在这一问题的谈判上，富士康集团和泰米尔纳德邦已经进入了最终阶段，但是何时能够签署协议，尚不得而知。
一位印度高官表示，富士康集团目前十分迫切重启这座巨型手机工厂。
在印度，富士康集团目前在安德拉邦的斯里市拥有一个手机制造基地，一共雇佣了6000人，为小米、金立、诺基亚等品牌制造手机（诺基亚品牌如今的运营商为芬兰HMD公司）。
近些年，小米为代表的中国智能手机在印度获得了消费者欢迎，去年四季度小米超过了三星电子成为印度手机市场的老大，另外在市场前五名中，四家是中国公司。
中国手机品牌在印度的攻城略地，也激活了富士康的手机代工业务。据报道，2018年底，富士康在印度的手机制造能力准备翻一倍，达到3000万部。
目前，富士康旗下的一些子公司，正在印度寻找合适地点，扩建工厂。
如果富士康集团能够早日促成诺基亚金奈工厂重新启动，将有助于其扩大手机产能的计划。
另外，2016年，富士康集团和马哈拉施特拉邦政府签署协议，富士康承诺投资50亿美元建设电子制造基地，但是印度官员最近抱怨称，富士康并未兑现投资承诺。（来源：腾讯科技）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210412-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
“37永远21”，女神节来更美APP犒劳自己
印度国内太阳能电池板制造商将提交一份新的请愿书，要求对从中国大陆、中国台湾和马来西亚进口廉价电池征收反倾销税，这是降低太阳能电价创下新低的关键因素。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。