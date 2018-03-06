富士康即将在印度重启前诺基亚手机厂

诺基亚公司在智能手机市场颠峰时期，曾经在印度金奈运营一座巨型手机工厂，年产手机一亿部。不过这座工厂后来被关闭。据外媒最新消息，富士康集团和当地政府的谈

诺基亚公司在智能手机市场颠峰时期，曾经在印度金奈运营一座巨型手机工厂，年产手机一亿部。不过这座工厂后来被关闭。据外媒最新消息，富士康集团和当地政府的谈判已经进入了最后阶段，富士康有望重启这座手机工厂。

2014年，诺基亚将手机业务以70多亿美元的价格转让给了微软，诺基亚也放弃了印度上述工厂，导致1．5万名印度工人失去工作。

2016年，富士康集团和印度泰米尔纳德邦政府签署了协议，富士康计划重启这座工厂，但是后来项目进展十分缓慢。

据印度经济时报网站3月5日报道，富士康集团的努力正在获得一些成果，今年初，富士康已经购买了这座手机工厂中的部分机器设备。

金奈手机工厂陷入的一个纠纷，是这一工厂拖欠了泰米尔纳德邦的大量税金。据报道，在这一问题的谈判上，富士康集团和泰米尔纳德邦已经进入了最终阶段，但是何时能够签署协议，尚不得而知。

一位印度高官表示，富士康集团目前十分迫切重启这座巨型手机工厂。

在印度，富士康集团目前在安德拉邦的斯里市拥有一个手机制造基地，一共雇佣了6000人，为小米、金立、诺基亚等品牌制造手机（诺基亚品牌如今的运营商为芬兰HMD公司）。

近些年，小米为代表的中国智能手机在印度获得了消费者欢迎，去年四季度小米超过了三星电子成为印度手机市场的老大，另外在市场前五名中，四家是中国公司。

中国手机品牌在印度的攻城略地，也激活了富士康的手机代工业务。据报道，2018年底，富士康在印度的手机制造能力准备翻一倍，达到3000万部。

目前，富士康旗下的一些子公司，正在印度寻找合适地点，扩建工厂。

如果富士康集团能够早日促成诺基亚金奈工厂重新启动，将有助于其扩大手机产能的计划。

另外，2016年，富士康集团和马哈拉施特拉邦政府签署协议，富士康承诺投资50亿美元建设电子制造基地，但是印度官员最近抱怨称，富士康并未兑现投资承诺。（来源：腾讯科技）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210412-1.html

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