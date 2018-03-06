委员呼吁将塑料餐盒纳入“限塑令”

十年前，一项自上而下的限塑法令正式生效，旨在遏制日益加剧的白色污染。然而，十年来，“限塑令”成效甚微。

“当前迫切需要在制度上完善细化限塑令，在实践层面上增强其执行力、强制力。”全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文在接受《法制日报》记者采访时呼吁。

扩展“限塑令”适用范围

《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》发布于2007年12月31日，简称为“限塑令”。巩富文调研发现，作为一项自上而下的法令，“限塑令”并没有深入到我国消费市场的各个角落。在“限塑令”实施过程中，尽管对正规超市的监督管理相对严格，但受益于塑料袋有偿使用，兜售塑料购物袋成为不少超市的一项重要收益，“限塑令”沦为了“卖塑令”。

巩富文分析称，由于缺乏足够的配套制度和鼓励、惩罚手段，“限塑令”对减少生产和使用者没有奖励到让其心动，也没有对违规者罚到让其心痛。

“限塑令”根据当时消费领域包装制品的情况，仅仅针对塑料购物袋进行限制。近年来，随着电商、快递、外卖等行业发展，我国消费形态发生重大变化，塑料餐盒、塑料胶带、塑料包装袋的消耗量迅速上升，这些行业产生的“塑料垃圾”激增，在部分地方甚至已经超过超市、商场、集贸市场等传统商品零售场所塑料购物袋的用量。

巩富文认为，解决新行业产生“塑料垃圾”过多过滥问题已刻不容缓，应尽快将快递包装袋、塑料餐盒等纳入“限塑令”的限制范围，防止造成监管盲区。

明确各监管部门职责

各职能部门监管缺位，是导致“限塑令”没有得到有效落实的重要原因之一。

巩富文指出，应进一步明确生产、销售、使用各环节相关部门的监管职责。环保、质监、工商等部门必须在塑料袋生产的审批、监控、执法环节中出狠招、抓落实，不让违规产品流入市场。质检部门应当对生产不符合环保标准塑料袋的行为进行监管；工商部门、环保部门要对违规销售、商品零售场所使用超薄塑料购物袋行为进行查处。

各部门要各司其职、各负其责，对于执法不力，行政不作为的，要依法追究责任。同时，各职能部门应当积极配合，通过联合执法的方式，加强监管的连续性和力度。

引导公众改变消费习惯

“限塑令”颁布时，社会各界环保意识普遍不高，限塑令的颁布和实施没有得到足够的社会关注。

“时至今日，人们环保意识大幅提升，但是公众对于限塑令具体内容的了解还很有限。”巩富文分析，大部分人知道大型超市提供的塑料购物袋是符合标准的，但不能准确判断其他场所提供的购物袋是否违规，亟需要相关部门做深入的宣传和科普。

“此外，限塑令的推行还需要公众养成一定的行为习惯加以支持。”巩富文说，有必要引导公众积极参与垃圾分类回收或绿色包装等行动，转变消费观念，减少对一次性塑料包装袋的依赖，推动塑料制品循环利用。充分运用鼓励手段，引导消费者转变消费习惯。如，可通过政府补贴，在超市等地对使用环保袋的消费者给予一定奖励，可能会鼓励更多人养成随身携“袋”的好习惯。

鼓励社会组织参与限塑

在巩富文看来，未来的限塑，应当建立起一个从塑料袋生产、销售到回收的完整生态链，而不仅仅是在消费端加收费用。

事实上，随着社会发展，我国企业社会责任意识不断增强，环保公益组织不断涌现，企业和社会组织参与环保的积极性日益高涨。比如，菜鸟、苏宁等大型互联网企业和圆通、申通、韵达等主要快递公司均有相应的举措推进绿色物流。

但毋庸讳言，当前，我国环保政策明显落后于公众环保热情，许多环保公益组织想更深度地参与环境保护却没有足够的途径。政府与企业、环保组织之间的合作在方式、范围、深度上都不够，政府在鼓励引导企业、社会组织参与限塑等环保活动方面的作用发挥还是很有限。

巩富文建议相关政府职能部门，不仅要做好自身本职职能，履行好相应的行政监督管理职责，还应当对于企业、社会组织参与社会治理持开放、鼓励态度，应建立起以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的治理体系，发挥全社会合力解决好限塑问题，共同推进遏制“白色污染”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210413-1.html

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