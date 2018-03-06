环境治理要敢于动真碰硬

政府工作报告指出，坚决打好三大攻坚战，要围绕完成年度攻坚任务，明确各方责任，强化政策保障，把各项工作做实做好。记者在驻地遇到几位正在热烈讨论的全国人大

政府工作报告指出，坚决打好三大攻坚战，要围绕完成年度攻坚任务，明确各方责任，强化政策保障，把各项工作做实做好。记者在驻地遇到几位正在热烈讨论的全国人大代表，如何打好污染防治攻坚战是他们的共同话题。

党的十九大报告把“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要组成部分，全国人大代表，湖北省环境保护厅党组书记、厅长吕文艳认为，这表明了我们党持之以恒推进美丽中国建设、建设人与自然和谐共生的现代化、为全球生态安全作出新贡献的坚定意志和坚强决心。

“要坚持念好山字经、做好水文章、打好生态牌。”全国人大代表、贵州省安顺市市长陈训华介绍说，安顺市近年来大力推进造林绿化，努力构建安顺绿色生态屏障，森林覆盖率从2014年的44％增加到2017年的54％。安顺还探索出了“石漠化治理治穷拔穷根，退耕还林还富还产业”等特色经济型治理模式，在“石旮旯”里种上了“摇钱树”。

“环保督察是解决现阶段突出环境问题的一项制度创举。”全国人大代表、四川省环保厅厅长于会文表示。据于会文代表介绍，今年2月份四川启动了为期两个月的岷、沱江流域水污染防治强化督察工作，范围以岷江、沱江主要干、支流流经城市和污染源集中区域为主。

于会文代表说，随着绿色发展理念的深入人心，环保工作格局发生了改变。新形势下，做好环保工作必须处理好环境保护和经济发展的关系，四川进一步提高环保准入门槛，优化生产布局和产业结构，深化环保督察，淘汰落后产能，为经济高质量发展腾出空间。

“坚定不移走生态优先、绿色发展之路，要让绿色指挥棒发挥威力。”吕文艳代表介绍，湖北对生态红线寸土不让，“大气十条”“水十条”“土十条”，撑起了生态环境法治保护伞，擎起了决战污染防治硬碰硬的利剑。

打好污染防治攻坚战，需要持续改善环境质量。陈训华代表建议，要深入实施生态修复工程，构建生态廊道和生物多样性保护网络；实行最严格的生态环境保护制度，深入实施大气、水、土壤污染治理3大行动计划；全面整改中央环保督察反馈的问题，全面加大节能减排；全面杜绝污染企业，引进绿色环保企业，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，逐步建立现代化绿色产业体系。

“要坚定不移推动城市绿色体系建设。”全国人大代表、四川省委常委、成都市委书记范锐平表示，成都要加快推进天府绿道、熊猫绿道、龙泉山城市森林公园、大熊猫国家公园等重大生态项目，全面加强对市域生态本底、生态绿地系统和自然保护区的生态保护和生态修复，为人们提供更多绿色供给产品。

“要扎实做好中央环保督察迎检工作，坚决抓好省环保督察问题整改，实施台账管理，及时组织‘回头看’，确保整改问题不反弹、类似问题不出现；要积极深化生态环境保护工作，树立抓常抓长理念，建立健全‘三治一增’等工作体制机制，全面落实河长制，进一步突出重点领域、关键问题和薄弱环节，强化任务分解，狠抓责任落实，严格督导考核，对重大生态问题实施‘一票否决’，确保生态环境保护取得实效和长效。” 范锐平代表表示。

“污染防治是动真、碰硬、打持久战。”吕文艳代表表示，下一步，要继续深入开展生态省五级联创，建立环保督察长效机制，全面试行生态环境损害赔偿制度，深化排污权有偿使用和交易工作，健全绿色政绩考核体系，将这场持久战进行到底。

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