ZYYX即将推出低于1万欧的台式金属3D打印解决方案

在刚刚结束的2018 TCT亚洲3D打印展上，瑞典ZYYX公开了其一直在静静地工作的概念：金属3D打印系统。

在刚刚结束的2018 TCT亚洲3D打印展上，瑞典ZYYX公开了其一直在静静地工作的概念：金属3D打印系统。

基于此，3D虎采访了ZYYX的首席执行官Mats Moosberg，以更多地了解金属3D打印系统的信息。

该公司在TCT亚洲展会上的主要重点是强调并支持其与ZYYX Pro亚洲分销商-深圳光华伟业股份有限公司的合作。合作伙伴在以前的活动中一起出现，包括11月在法兰克福的展会上，我有机会与两家公司的CEO就其分销和研发方面的合作工作发表演讲。

他在TCT亚洲展会上支持eSUN，销售其公司的ZYYX Pro 3D打印机。现在，Moosberg和团队“决定展示其下一代打印机，”。

“我们一直在开发一种破坏性的金属3D打印技术，现在我们第一次公开展示它。该技术基于正在申请专利的烧结金属物件制造工艺，”Moosberg告诉我。

“与SLS/EBM/粘合剂喷射或基于长丝的金属打印技术类似，我们使用金属粉作为供应材料，但使用的粘合剂可以安全地处理和使用，而无需采取任何特殊措施。”Moosberg说道。

已经开发的用于金属3D打印的熟悉技术是基于粉末的方法，例如直接金属激光烧结（DMLS）、选择性激光熔化（SLM）和电子束熔化（EBM）；粘合剂喷射（也称为喷墨）；定向能量沉积（DED）；以及使用金属的长丝的基于挤出的选项。

3D打印展会通常会展示各种各样的金属技术，因为该领域正在加快速度，并且随着频率的增加引入更多选择。现在包括ZYYX在内的公司正在开发自己的独特功能，所以专有流程更加引人注目。

针对“真正的原型设计和一次性生产”应用程序，Moosberg表示，ZYYX已经进入这个领域，以响应客户的需求。桌面技术在开发中考虑到安全性，用户将能够在自己的环境中安全地操作设备。提高用户友好度是为无障碍设计设计的价格点，Moosberg将其描述为低于10，000欧元的总系统成本。

“我们在TCT亚洲展会上展示的对象实际上只是概念的证明，我们正在调整过程，我们将能够很快展示更多的演示，”Moosberg说道。

“我们一直在讨论是否要展示这些技术，因为它们实际上并不处于技术所能达到的水平，但我们认为剩下的技术步骤不足为惧，足以让我们有信心实现这一目标。我们也开始与各方讨论如何为产品的开发和商业化提供资金，我们认为展示真实打印品是获得更多关注的好方法。”

ZYYX最初开始使用铜、黄铜和钢作为材料，这些金属产品组合随着技术的发展而不断扩大。该公司正在研究添加其他金属。

虽然全部细节尚未公布。但在公司内部，该团队只是简单地称尚未命名的项目为“ZYYX金属打印机”Moosberg透露，这个过程将分三步：

“第一步是建立物体，即所谓的绿色物体，这里我们有一个类似FDM的过程，可以实现高分辨率（大约50um），并且可以创建任何几何形状，也可以在物体内部形成空隙和网格结构。

第二步是去除粘合剂以形成所谓的棕色体，我们的过程没有任何有毒物质。

第三步是将棕色的物体烧结成一个坚固的金属部分。与其他系统相比，我们有一些创新的技术可以简化这一步骤。”

他还指出，使用这种方法创建的物体将具有“可比的分辨率和机械性能”，与现有基于长丝的解决方案的结果相同，但技术不同。

“目前，ZYYX系统的烧结水平超过98％，收缩率约为21％，”他补充道。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210415-1.html

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