3D打印用于在AMADEE-18火星模拟任务中制作备件

近日，德克萨斯州A＆M的一名学生演示了如何使用3D打印帮助火星上的未来定居者。该示范是最近由奥地利空间论坛和阿曼国家指导委员会组织的AMADEE-18模拟任务的一
近日，德克萨斯州A＆M的一名学生演示了如何使用3D打印帮助火星上的未来定居者。该示范是最近由奥地利空间论坛和阿曼国家指导委员会组织的AMADEE-18模拟任务的一部分。
今年2月，阿曼Dhofar沙漠的部分地区暂时被用作广泛的火星模拟项目的设置。这项名为AMADEE-18的任务是由一个小型的野外工作人员完成的，他们负责进行一系列实验，以帮助人们实际了解人类如何在红色星球上定居。
一项名为“A3DPT-2-Mars”的实验的明确目的是测试火星表面的宇航员如何使用3D打印来加工制造工具、替换零件和其他东西。
在为期四周的实验过程中，得克萨斯州A＆M的研究生Mauricio Coen展示了增材制造技术如何成为协助未来火星定居者的关键工具。Coen的铲子破裂后，可以立即使用该技术3D打印铲形部件。
“我们假设宇航员将能够更快地适应不断变化的任务目标，”Coen说。“在任何空间探索任务中，时间都是最有价值的资产之一，希望3D打印嵌入到他们的日常运营中，这将减少在繁琐的任务上花费的时间，特别是在维修时。”
3D打印不仅对维修有用，还可以提供使用当地材料在火星（以及其他地方）上制造结构的手段，这将消除在漫长而昂贵的太空旅程中发送建筑材料的需求。
据悉，AMADEE-18模拟实验已经于2月底完成，尽管实验结果尚未公布。但Coen认为，3D打印将在未来的火星任务中发挥不可或缺的作用。根据NASA宣称，这可能在未来二十年内发生。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210416-1.html
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