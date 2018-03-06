无刷电机行业发展现状与未来趋势分析

我国电机行业经过多年的发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，并达到了一定的生产规模，行业进入的壁垒比前期已经显著提高。据国家统计局统计数据显示，20

无刷电机行业发展现状

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置，广义的电机包括电动机和发电机。电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力；发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能。

我国电机行业经过多年的发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，并达到了一定的生产规模，行业进入的壁垒比前期已经显著提高。据国家统计局统计数据显示，2016年，我国电机制造行业企业数量为2849家。

图表1：2011-2017年我国电机制造行业企业规模情况（单位：家，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

2010-2016年，我国电机制造行业销售收入逐年快速增长。2016年电机制造行业收入为8786.7亿元，同比增长8.4%。

图表2：2010-2017年我国电机制造行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

在整个电机行业中，交流电机占据着产量的绝大部分。具体数据来看，2008年-2016年，我国交流电动机产量增速受宏观经济影响，波动较为明显。2016年，我国交流电动机产量为2.78亿千瓦，同比下降1.7%。

图表3：2010-2017年我国交流电动机产量及同比增速（单位：万千瓦，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

无数电机是电机行业的“新人”，进入国内的历史并不长，并且价格较有刷电机高，但由于无刷电机优势明显，发展势头可谓迅猛。进入中国以后，便迅速被家电、汽车、轮船和机械等行业所青睐，并在各个行业中占据一席之地，飞速发展。据国家统计局统计，2010年以来，无刷电机行业收入连年增加，2016年为189.2亿元，同比增长22.3%。

图表4：2010-2017年我国无刷电机行业销售收入变化情况（单位：亿元，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

随着人们生活水平的提高和现代化生产、办公自动化的发展，家用电器、工业机器人等设备都越来越趋向于高效率化、小型化及高智能化，作为执行元件的重要组成部分，电机必须具有精度高、速度快、效率高等特点，直流无刷电机的应用也因此而迅速增长。现阶段，虽然各种交流电动机和直流电动机在传动应用中占主导地位，但直流无刷电动机正受到普遍的关注。未来几年，我国直流无刷电机的市场前景较为乐观。

无刷电机行业未来趋势

首先，市场规模进一步扩大。由于高昂的价格给企业大规模应用带来较高的成本，从而使得很多企业望而却步，宁愿用有刷电机产品作为替代，所以无刷电机潜在需求仍未充分释放，未来还有充足的发展空间。前瞻预计，未来五年，行业增速仍将保持在20%左右的水平，到2022年，行业市场规模将达到565亿元左右。

图表5：2018-2023年我国无刷电机行业市场规模预测（单位：亿元）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

其次，竞争激烈程度将有所提升。目前做无刷电机的企业较多，但达到一定规模的企业仍在少数，据国家统计局数据显示，2016年我国无刷电机行业规模以上企业仅118家左右。但随着无刷电机行业前景明朗，未来预计有更多电机企业涌入该领域，从而加剧市场竞争。

第三，技术水平稳步提高。在无刷电机行业，技术水平决定了公司产品的市场拓展能力。不过，无刷电机技术较为复杂，尤其是在无刷电机的控制系统方面，如何将有感转换成无感或者弱磁无刷电机是技术上较为难解决的问题。而且，在高端无刷电机产品方面，核心芯片技术仍由国外把控，我国仍然依赖进口。所以，加大研发投入，提高技术水平，是无刷电机未来发展的重中之重。

第四，一体化、多角化发展程度提高。应用领域的拓展不断推动无刷电机产品技术水平的提升，行业内技术实力较强的企业不断开发出新的产品，提升产品的应用领域，行业多角化应用正在逐步推进。而在一体化上面，由于行业产品受制于上游，行业一体化的意愿很强，但受限于企业个体的规模，一体化程度仍较低。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-210419-1.html

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